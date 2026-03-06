Когда отпуск приносит больше денег: эксперты назвали самые выгодные месяцы 2026 года
С началом 2026 года многие работники начинают задумываться о планировании ежегодного отпуска. Однако часто возникает вопрос — почему отпускные в одном месяце иногда больше, чем в другом? Оказывается, выбор времени отпуска может повлиять и на общий доход за год.
Специалисты отмечают, что, понимая принципы расчета отпускных, можно не только избежать неприятных сюрпризов в день зарплаты, но в некоторых случаях даже получить сумму больше обычной.
Как рассчитываются отпускные
В Латвии во время отпуска работнику выплачивается средний заработок. Это означает, что отпускные — не фиксированная сумма: они рассчитываются на основе доходов работника за последние шесть месяцев.
Расчет происходит в несколько этапов:
- суммируются все доходы за последние шесть месяцев, включая премии и доплаты;
- общая сумма делится на количество отработанных рабочих дней за этот период;
- полученный средний дневной заработок умножается на количество рабочих дней, которые приходятся на время отпуска.
Важно знать, что отпускные выплачиваются только за рабочие дни. Выходные и праздничные дни в этот расчет не включаются.
Когда отпуск финансово выгоднее
Размер отпускных во многом зависит от количества рабочих дней в конкретном месяце. В месяцах, где больше рабочих дней, «стоимость» одного дня с точки зрения месячной зарплаты обычно ниже, тогда как отпускные рассчитываются по среднему заработку.
Поэтому в некоторых случаях сумма, выплаченная во время отпуска, может быть даже больше обычной зарплаты.
Например, в 2026 году финансово более выгодным месяцем для отпуска может быть июль, поскольку в нем 23 рабочих дня и нет государственных праздников. Похожими благоприятными месяцами могут быть также март, сентябрь и октябрь, где тоже много рабочих дней.
А вот в месяцах с большим количеством праздничных дней — например, в мае или июне — финансовая выгода обычно меньше.
Как продлить отпуск
Если главная цель — более длительный отдых, работники часто планируют отпуск вместе с праздничными днями. Если во время отпуска выпадают государственные праздники, отпуск продлевается на соответствующее количество дней. Однако эти дни не оплачиваются как отпускные.
Когда выплачивают отпускные
Согласно Трудовому закону, отпускные должны быть выплачены работнику не позднее чем за день до начала отпуска. Однако работник может письменно договориться с работодателем о другой дате выплаты, например вместе со следующей зарплатой.
Самые распространенные ошибки
Специалисты отмечают, что работники часто допускают несколько ошибок при планировании отпуска.
Во-первых, следует помнить, что отпускные облагаются теми же налогами, что и зарплата. Во-вторых, праздничные дни во время отпуска продлевают отдых, но за них не выплачиваются деньги. Также важно вовремя использовать накопленный отпуск, поскольку неиспользованные дни могут быть потеряны.
Что учитывать при планировании отдыха
Эксперты советуют при планировании отпуска учитывать не только погоду или планы поездок, но и финансовый аспект.
Если в последние месяцы были получены премии или доплаты, отпускные могут быть больше. А комбинируя отпуск с праздничными днями, можно получить более длительный период отдыха.
Грамотно планируя отпуск, можно не только хорошо отдохнуть, но и сохранить стабильный доход.