В Латвии открыли уникальную "горячую линию" для пенсионеров. Зачем она нужна?

В Латвии проживает более 400000 пожилых людей, что составляет 21,9% населения — это каждый пятый голос в обществе. В то же время данные показывают, что после достижения 65 лет среднее число лет, прожитых пожилыми людьми в хорошем здоровье, составляет всего 4,8 года, а примерно у каждого пятого пожилого человека выявлены симптомы депрессии. Эти цифры напоминают, насколько важно создавать возможности для того, чтобы пожилых людей могли выслушать, особенно если на их повседневную жизнь влияют проблемы со здоровьем, социальные условия или одиночество.