В Латвии открыли уникальную "горячую линию" для пенсионеров. Зачем она нужна?
Чтобы дать возможность высказать мнение и выслушать все группы общества, особенно пожилых людей в регионах, разговорный фестиваль LAMPA совместно с колл-центром Sonido создали уникальную телефонную линию - 24226288. Позвонив на нее бесплатно, можно высказать наболевшие, долго замалчиваемые мнения или темы, которые перекликаются с призывом фестиваля LAMPA этого года «О чем нельзя молчать?». В течение всего марта сотрудники колл-центра будут принимать звонки и выслушивать каждого, но особенно пожилых людей.
Такая акция «горячего телефона» в ожидании Фестиваля LAMPA проводится впервые. Она дает возможность высказать мнение о важных для себя темах и пожилым людям, жителям более отдаленных регионов, людям с трудностями передвижения и другим, кого очень ждут на LAMPA, но кто по разным причинам не может приехать на фестиваль или следить за его содержанием в цифровом формате.
В Латвии проживает более 400000 пожилых людей, что составляет 21,9% населения — это каждый пятый голос в обществе. В то же время данные показывают, что после достижения 65 лет среднее число лет, прожитых пожилыми людьми в хорошем здоровье, составляет всего 4,8 года, а примерно у каждого пятого пожилого человека выявлены симптомы депрессии. Эти цифры напоминают, насколько важно создавать возможности для того, чтобы пожилых людей могли выслушать, особенно если на их повседневную жизнь влияют проблемы со здоровьем, социальные условия или одиночество.
Телефонная линия будет работать по рабочим дням с 11.00 до 19.00, а по субботам с 14.00 до 18.00. Позвонить на горячую линию можно будет в течение всего марта. Темы, прозвучавшие в телефонных звонках, будут обобщены и по возможности учтены при формировании программы на фестивале LAMPA.
Фестиваль разговоров LAMPA пройдет 10 и 11 июля в Цесисе.
Ранее Otkrito.lv писал о том, как бизнесмены оценили предложение раздать населению Латвии пенсионные накопления.