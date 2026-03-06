Концертный зал "Латвия" приглашает на особые музыкальные встречи
В концертном зале «Латвия» в Вентспилсе идет крупнейший в стране форум молодых органистов и педагогов органной игры «Дни органа».
Ключевым событием станет выступление объединения Džezbaroks 6 марта: барочная музыка и звучание органа соединятся с джазовой импровизацией (концерт «Apbrīnojamais instruments!» / Wondrous Machine!).
14 марта в 17:00 состоится концерт пианиста Рейниса Зариньша и Государственного академического хора Latvija под руководством Мариса Сирмайса: в первой части — произведения Джона Тавенера (a cappella) и ответы на них в фортепианной музыке Оливье Мессиана. Во второй части впервые в акустике зала прозвучит симфония Эрика Эшенвалдса «Vēstules», где пианист «читает» через музыку письма латвийских поэтесс (в программе также фрагменты их голосов).
26 марта в 19:00 в Малом зале выступит джазовый пианист Тарек Ямани (Ливан/США) — его трио соединяет арабские музыкальные традиции и западный джаз. В составе также контрабасист Эндрю Даунинг (Канада), саксофонист Том Рудзинскис и ударник Каспар Курдеко.
Концерты организует Kurzemes filharmonija при поддержке самоуправления Вентспилса и Государственного фонда культурного капитала. Билеты — в кассах Biļešu paradīze и онлайн.