Концертный зал "Латвия" приглашает на особые музыкальные встречи

14 марта в 17:00 состоится концерт пианиста Рейниса Зариньша и Государственного академического хора Latvija под руководством Мариса Сирмайса: в первой части — произведения Джона Тавенера (a cappella) и ответы на них в фортепианной музыке Оливье Мессиана. Во второй части впервые в акустике зала прозвучит симфония Эрика Эшенвалдса «Vēstules», где пианист «читает» через музыку письма латвийских поэтесс (в программе также фрагменты их голосов).