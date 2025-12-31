Почему в депозит нельзя сдавать бутылки из-под вина и шампанского?

В качестве примера он привел алкогольные коктейли. После внедрения депозитной системы выяснилось, что в лесах и на обочинах дорог по-прежнему в большом количестве находят тару от крепких алкогольных коктейлей, которые изначально не были включены в систему. Это стало основанием для предложения правительству расширить депозитную систему, и с 1 января 2023 года депозит ввели и для алкогольных коктейлей крепостью до 15%. «Сейчас мы пока не выявили столь острой группы продуктов, которая систематически оказывается в природе и которую можно было бы сравнить с алкогольными коктейлями. Но я не хочу говорить, что таких нет — именно поэтому нужен мониторинг. Мы могли бы смотреть в сторону крепких алкогольных напитков», — добавил он.