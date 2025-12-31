Эксперт: ТОП-5 страхов о ветрогенераторах, которым пора остаться в 2025 году
В Латвии споры о ветропарках все чаще уходят в эмоции и мифы, а вокруг темы активно крутится дезинформация. Энергетический эксперт Артурс Томс Плешс предупреждает: на фоне роста цен и инфляции важно опираться на проверенные факты, потому что один из ключевых факторов снижения расходов для домохозяйств и бизнеса — более дешевая электроэнергия. В материале — пять самых популярных страхов о ветряках и то, что о них говорят исследования и практика в Европе.
"В условиях роста цен, инфляции, которая по прогнозам Банка Латвии, в будущем году составит 3%, и обеспокоенности будущим экономики важно опираться на проверенные факты. Ключевой аспект снижения цен - дешевая электроэнергия, поэтому так важно все аргументы за и против тех или иных решений в сфере энергетики основывать именно на фактах", - комментирует эксперт по вопросам энергетики Артурс Томс Плешс.
Миф №1. Инфразвук от ветряных турбин опасен для здоровья
Факт: на сегодняшний день научных доказательств вреда инфразвука ветряных турбин для здоровья не существует. В Европе установлено более 100 000 ветряных турбин, и масштабные исследования не выявили негативного влияния электромагнитного поля, шума, низкочастотного звука или инфразвука на человека.
Долгосрочные исследования показывают, что даже у турбин высотой до 250 метров уровень инфразвука ниже порога человеческого восприятия, а естественный ветер создаёт более сильный инфразвук, чем сами турбины. Эти выводы подтверждают и авторитетные медицинские организации, включая Австралийскую медицинскую ассоциацию. Отдельные жалобы на дискомфорт чаще связаны с психологическим эффектом ожиданий (nocebo), а не с физическим воздействием турбин.
Миф №2. Ветряные турбины массово уничтожают птиц и летучих мышей
Факт: воздействие ветропарков на биоразнообразие существует, но значительно ниже, чем влияние климата, транспорта, зданий или ископаемой энергетики. Каждый проект проходит оценку воздействия на окружающую среду, а современные ветропарки используют решения для минимизации рисков: корректировку размещения, ограничения в период гнездования, повышение видимости лопастей и технологические меры защиты.
Миф №3. Ветропарки приводят к масштабной вырубке лесов и не дают пользы регионам
Факт: проекты ветропарков проходят строгую экологическую экспертизу, а утверждения о "массовом обезлесении" не отражают реальной картины. При этом ветропарки - это рабочие места и развитие регионов. На этапе строительства создаются рабочие места в логистике, строительстве, транспорте и инженерии, а после запуска - долгосрочные рабочие места в обслуживании и ремонте. Растёт спрос на услуги местных компаний, увеличиваются налоговые поступления и финансирование проектов для сообществ.
Миф №4. Ветропарки снижают стоимость недвижимости
Факт: большинство исследований показывают отсутствие или ограниченное влияние на цены недвижимости. Первоначальные опасения чаще связаны с нехваткой информации. По мере эксплуатации ветропарков уровень принятия растёт, особенно когда жители видят реальные стандарты шума, расстояний и экономические выгоды для муниципалитетов.7
Миф №5. Ветряная энергетика делает электричество дороже
Факт: ветер и солнце сегодня - самые дешёвые источники электроэнергии в Европе. По данным Eurostat, в III квартале 2025 года 49,3% электроэнергии в ЕС было произведено из возобновляемой энергии (рост на 3,8% за год). В Дании этот показатель достиг 95,9%, в Австрии - 93,3%, в Эстонии - 85,6%. Рост доли ветра снижает зависимость рынка от дорогого газа за счёт эффекта merit order, стабилизируя цены. По данным IEA, в 2021-2023 годах новые ветровые и солнечные мощности сэкономили потребителям ЕС около 100 млрд евро, вытеснив дорогую ископаемую генерацию. "Ветряная энергетика - это в первую очередь инфраструктура и база для более дешевой электроэнергии в нашей стране. Чем больше в общественной дискуссии фактов и меньше страхов, тем быстрее мы сможем принимать решения, которые снижают цены, создают рабочие места и укрепляют энергетическую независимость Латвии, поэтому об этом так важно открыто говорить", - отмечает эксперт.