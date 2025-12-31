Эксперт: ТОП-5 страхов о ветрогенераторах, которым пора остаться в 2025 году

Факт: ветер и солнце сегодня - самые дешёвые источники электроэнергии в Европе. По данным Eurostat, в III квартале 2025 года 49,3% электроэнергии в ЕС было произведено из возобновляемой энергии (рост на 3,8% за год). В Дании этот показатель достиг 95,9%, в Австрии - 93,3%, в Эстонии - 85,6%. Рост доли ветра снижает зависимость рынка от дорогого газа за счёт эффекта merit order, стабилизируя цены. По данным IEA, в 2021-2023 годах новые ветровые и солнечные мощности сэкономили потребителям ЕС около 100 млрд евро, вытеснив дорогую ископаемую генерацию. "Ветряная энергетика - это в первую очередь инфраструктура и база для более дешевой электроэнергии в нашей стране. Чем больше в общественной дискуссии фактов и меньше страхов, тем быстрее мы сможем принимать решения, которые снижают цены, создают рабочие места и укрепляют энергетическую независимость Латвии, поэтому об этом так важно открыто говорить", - отмечает эксперт.