Обнародованы данные, от которых не по себе: 404 000 жителей Латвии живут ниже порога бедности

В 2024 году в самых бедных домохозяйствах, входящих в первую группу квинтилей, доход на одного члена домохозяйства составлял 317 евро в месяц, тогда как в самых состоятельных домохозяйствах, или пятой группе квинтилей, - 2084 евро в месяц, что в 6,7 раза больше. В 2023 году доходы на одного члена домохозяйства в самых состоятельных домохозяйствах были в 6,3 раза выше, чем в бедных. В домохозяйствах со средними доходами они составляли от 569 евро в месяц (во второй группе квинтилей) до 1094 евро в месяц (в четвертой группе квинтилей).