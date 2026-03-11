Тимоти Шаламе массово "отменяют" и могут оставить без "Оскара" - что такого сказал недавний всеобщий любимчик?
Тимоти Шаламе столкнулся с культурой отмены перед "Оскаром".
Тимоти Шаламе массово "отменяют" и могут оставить без "Оскара" - что такого сказал недавний всеобщий любимчик?

Неосторожная фраза — и один из самых популярных актеров Голливуда оказался в центре громкого скандала. Тимоти Шаламе неожиданно столкнулся с волной критики и фактически стал новой мишенью "культуры отмены".

30-летний американский актер Тимоти Шаламе оказался в центре неожиданного скандала, который разгорелся буквально за несколько недель до церемонии «Оскар». Причиной стала всего одна фраза, сказанная им в разговоре с актером Мэттью Макконахи во время обсуждения будущего киноиндустрии.

В беседе актер рассуждал о том, как вернуть зрителей в кинотеатры и не допустить превращения кино в нишевое искусство. В этом контексте он неожиданно упомянул балет и оперу.

 «Я не хочу работать в балете или опере или чем-то подобном, где все постоянно говорят: давайте поддерживать это, хотя никому это больше не интересно», — сказал Шаламе.

Практически сразу актер понял, что сформулировал мысль крайне неудачно, и попытался смягчить сказанное. «При всем уважении к артистам балета и оперы. Кажется, я только что потерял 14 центов на просмотрах от зрителей. Без причины подставил себя под огонь», — добавил он, смеясь. 

Однако попытка перевести слова в шутку не помогла.

Волна критики

Фраза мгновенно разлетелась по соцсетям и вызвала бурную реакцию представителей театрального мира. В защиту оперы и балета выступили многие известные артисты и театры. Актриса Вупи Голдберг напомнила, что мать Шаламе — профессиональная танцовщица, и поэтому подобная критика выглядит особенно странно. «Когда люди злятся, это будет стоить тебе гораздо больше, чем 14 центов», — предупредила она актера.

Оперные певцы и танцоры также восприняли слова Шаламе болезненно. Бразильский балетмейстер Виктор Каишета отметил, что балет и опера существуют уже несколько веков и задал риторический вопрос: будут ли фильмы актера смотреть через 300 лет. Американская оперная певица Изабель Леонард назвала слова актера проявлением поверхностного отношения к искусству.

Реакция театров: от критики до юмора

Некоторые театры решили отнестись к ситуации с иронией. Крупнейшие оперные сцены мира начали публиковать ролики с переполненными залами и бурными аплодисментами после спектаклей. Один из театров даже объявил акцию — 14-процентную скидку на билеты на оперу «Кармен» по промокоду TIMOTHEE, намекая на шутку актера о «14 центах».

Тем не менее многие представители культурной индустрии подчеркнули, что живые театральные искусства по-прежнему привлекают огромную аудиторию.

Неудачный момент

Скандал произошел в крайне неудобное время для актера. В этом году Шаламе номинирован на «Оскар» за главную роль в фильме «Марти Великолепный». Это уже третья номинация в его карьере.

После всплеска критики многие наблюдатели начали обсуждать, может ли репутационный скандал повлиять на решение киноакадемии. Некоторые букмекеры уже снизили вероятность его победы, а в соцсетях часть подписчиков начала массово отписываться от актера.

Очередной пример "культуры отмены"

История с Шаламе вновь подняла дискуссию о так называемой "культуре отмены". По сути, актер не критиковал конкретных артистов и сразу попытался исправить сказанное, однако несколько неудачных слов оказались достаточными, чтобы вызвать международный скандал.

Ирония ситуации заключается в том, что разговор, из которого вырвали резонансную цитату, изначально был посвящен совсем другой теме — тому, как сохранить интерес зрителей к кино. Но в эпоху социальных сетей иногда достаточно одной фразы, чтобы многолетняя карьера на несколько дней оказалась в центре глобальной бури.

