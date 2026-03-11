Тимоти Шаламе массово "отменяют" и могут оставить без "Оскара" - что такого сказал недавний всеобщий любимчик?
Неосторожная фраза — и один из самых популярных актеров Голливуда оказался в центре громкого скандала. Тимоти Шаламе неожиданно столкнулся с волной критики и фактически стал новой мишенью "культуры отмены".
30-летний американский актер Тимоти Шаламе оказался в центре неожиданного скандала, который разгорелся буквально за несколько недель до церемонии «Оскар». Причиной стала всего одна фраза, сказанная им в разговоре с актером Мэттью Макконахи во время обсуждения будущего киноиндустрии.
В беседе актер рассуждал о том, как вернуть зрителей в кинотеатры и не допустить превращения кино в нишевое искусство. В этом контексте он неожиданно упомянул балет и оперу.
«Я не хочу работать в балете или опере или чем-то подобном, где все постоянно говорят: давайте поддерживать это, хотя никому это больше не интересно», — сказал Шаламе.
Практически сразу актер понял, что сформулировал мысль крайне неудачно, и попытался смягчить сказанное. «При всем уважении к артистам балета и оперы. Кажется, я только что потерял 14 центов на просмотрах от зрителей. Без причины подставил себя под огонь», — добавил он, смеясь.
Timothée Chalamet mocking ballet & Opera, art forms that are around for 400+ yrs.👏— Hanz (@fashionistaera) March 6, 2026
Ballet requires yrs of brutal discipline & live performance where there are no 100 retakes like in film.
Even Matthew wanted to shut it down. That’s why he’s dating a Kardashian.
Bye,bye Oscar! pic.twitter.com/axBsMMagqo
Однако попытка перевести слова в шутку не помогла.
Волна критики
Фраза мгновенно разлетелась по соцсетям и вызвала бурную реакцию представителей театрального мира. В защиту оперы и балета выступили многие известные артисты и театры. Актриса Вупи Голдберг напомнила, что мать Шаламе — профессиональная танцовщица, и поэтому подобная критика выглядит особенно странно. «Когда люди злятся, это будет стоить тебе гораздо больше, чем 14 центов», — предупредила она актера.
Оперные певцы и танцоры также восприняли слова Шаламе болезненно. Бразильский балетмейстер Виктор Каишета отметил, что балет и опера существуют уже несколько веков и задал риторический вопрос: будут ли фильмы актера смотреть через 300 лет. Американская оперная певица Изабель Леонард назвала слова актера проявлением поверхностного отношения к искусству.
Реакция театров: от критики до юмора
Некоторые театры решили отнестись к ситуации с иронией. Крупнейшие оперные сцены мира начали публиковать ролики с переполненными залами и бурными аплодисментами после спектаклей. Один из театров даже объявил акцию — 14-процентную скидку на билеты на оперу «Кармен» по промокоду TIMOTHEE, намекая на шутку актера о «14 центах».
Тем не менее многие представители культурной индустрии подчеркнули, что живые театральные искусства по-прежнему привлекают огромную аудиторию.
Неудачный момент
Скандал произошел в крайне неудобное время для актера. В этом году Шаламе номинирован на «Оскар» за главную роль в фильме «Марти Великолепный». Это уже третья номинация в его карьере.
После всплеска критики многие наблюдатели начали обсуждать, может ли репутационный скандал повлиять на решение киноакадемии. Некоторые букмекеры уже снизили вероятность его победы, а в соцсетях часть подписчиков начала массово отписываться от актера.
Очередной пример "культуры отмены"
История с Шаламе вновь подняла дискуссию о так называемой "культуре отмены". По сути, актер не критиковал конкретных артистов и сразу попытался исправить сказанное, однако несколько неудачных слов оказались достаточными, чтобы вызвать международный скандал.
Ирония ситуации заключается в том, что разговор, из которого вырвали резонансную цитату, изначально был посвящен совсем другой теме — тому, как сохранить интерес зрителей к кино. Но в эпоху социальных сетей иногда достаточно одной фразы, чтобы многолетняя карьера на несколько дней оказалась в центре глобальной бури.