Тимоти Шаламе массово "отменяют" и могут оставить без "Оскара" - что такого сказал недавний всеобщий любимчик?

Фраза мгновенно разлетелась по соцсетям и вызвала бурную реакцию представителей театрального мира. В защиту оперы и балета выступили многие известные артисты и театры. Актриса Вупи Голдберг напомнила, что мать Шаламе — профессиональная танцовщица, и поэтому подобная критика выглядит особенно странно. «Когда люди злятся, это будет стоить тебе гораздо больше, чем 14 центов», — предупредила она актера.