Пенсия длиной в 20 лет: готовы ли латвийцы к такой реальности?

Одним из ключевых инструментов накоплений в Латвии остается второй пенсионный уровень. Его эффективность во многом зависит от выбранной инвестиционной стратегии. Например, планы со 100-процентной долей акций за последние пять лет показывали среднюю доходность около 9,3 % в год. Однако более консервативные планы, где доля акций ниже, приносят заметно меньший доход. Именно поэтому финансовые эксперты советуют регулярно проверять свой пенсионный план. Пока человек молод, он может позволить себе более рискованные инвестиции с большей долей акций. По мере приближения к пенсии стратегия обычно становится осторожнее — чтобы защитить уже накопленный капитал.