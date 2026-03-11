Пенсия длиной в 20 лет: готовы ли латвийцы к такой реальности?
Жители Латвии проведут на пенсии значительную часть жизни. И это уже не абстрактный прогноз, а вполне реальная перспектива. Пенсионный возраст в стране сегодня составляет 65 лет, а продолжительность жизни постепенно растет. В 2024 году средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла 76,4 года — рекордного уровня за всю историю страны.
Если перевести эту статистику на язык повседневной жизни, получается простая и довольно жесткая арифметика: после выхода на пенсию людям предстоит прожить еще полтора-два десятилетия.
По расчетам демографов, достигнув 65 лет, мужчины в Латвии в среднем живут еще почти 15 лет, женщины — около 20. То есть значительная часть населения проводит на пенсии до двух десятилетий. И если к этому моменту не создан достаточный финансовый запас, привычный уровень жизни может резко снизиться.
Причем Латвия в этом смысле вовсе не исключение. Во многих странах люди живут на пенсии еще дольше. В государствах OECD женщины проводят на пенсии в среднем около 23 лет, мужчины — около 19. В некоторых странах этот период еще длиннее: например, в Греции женщины в среднем живут на пенсии 28,4 года, мужчины — около 23.
По словам руководителя компаний по управлению активами и пенсионными фондами Luminor Атиса Круминьша, главный вопрос сегодня уже не в том, стоит ли откладывать деньги на старость.
«Если на пенсии можно прожить до 20 лет, вопрос уже не в том, нужно ли копить, а в том, хватит ли накоплений, чтобы прожить эти годы с привычным качеством жизни», — отмечает он.
Именно поэтому эксперты советуют относиться к пенсионному капиталу не как к далекой формальности, а как к личному финансовому проекту на десятилетия. Любая дополнительная возможность увеличить накопления — премии, дополнительные взносы или регулярный контроль пенсионного плана — со временем может сыграть решающую роль.
Тем более что демографические тенденции становятся все более очевидными. По данным Всемирного экономического форума, сегодня в мире уже больше людей старше 65 лет, чем детей младше пяти лет. Это означает простую вещь: на одного пенсионера приходится все меньше работающих. В такой ситуации государства вынуждены пересматривать пенсионные системы, а людям — брать большую часть ответственности за финансовое будущее на себя.
Одним из ключевых инструментов накоплений в Латвии остается второй пенсионный уровень. Его эффективность во многом зависит от выбранной инвестиционной стратегии. Например, планы со 100-процентной долей акций за последние пять лет показывали среднюю доходность около 9,3 % в год. Однако более консервативные планы, где доля акций ниже, приносят заметно меньший доход. Именно поэтому финансовые эксперты советуют регулярно проверять свой пенсионный план. Пока человек молод, он может позволить себе более рискованные инвестиции с большей долей акций. По мере приближения к пенсии стратегия обычно становится осторожнее — чтобы защитить уже накопленный капитал.
Но главный вывод здесь, пожалуй, куда проще любой финансовой формулы: если старость может длиться 20 лет, готовиться к ней стоит задолго до того, как она начнется.