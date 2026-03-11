Сегодня - ровно 6 лет со дня объявления пандемии: как Covid-19 изменил мир и Латвию

При этом путь к «нормализации» не был линейным. Пандемия прошла через несколько волн, а вместе с ними — через смену общественных настроений: от страха и солидарности к усталости, раздражению и политическим спорам. В Латвии, как и в других странах, ограничения касались работы, образования, поездок, торговли, масочного режима и статуса вакцинации. Например, в январе 2022 года правительство ввело требование использовать в публичных местах именно медицинские маски или респираторы, а не тканевые маски. Это уже была другая стадия пандемии: вирус оставался, но государственная реакция становилась более точечной и технической.