Сегодня - ровно 6 лет со дня объявления пандемии: как Covid-19 изменил мир и Латвию
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально заявила, что распространение COVID-19 можно характеризовать как пандемию. Но сама история началась раньше: 31 декабря 2019 года офис ВОЗ в Китае получил информацию о случаях пневмонии неизвестного происхождения в Ухане, а 30 января 2020 года организация объявила международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Уже к марту стало ясно, что речь идет не о локальной вспышке, а о глобальном кризисе, который затронет медицину, экономику, политику, образование и повседневную жизнь миллиардов людей.
Весной 2020 года мир вошел в состояние, которое до этого многим казалось возможным только в учебниках истории и антиутопиях. Закрывались границы, останавливалось авиасообщение, страны вводили карантины и локдауны, школы и университеты переходили на удаленное обучение, миллионы сотрудников — на работу из дома. Публичная жизнь почти везде резко сузилась до экрана телефона или компьютера. В одних странах ограничения вводили быстро, в других запаздывали, но почти везде итог был одинаковым: системы здравоохранения оказались под сильнейшим давлением, а общества — в режиме постоянной тревоги.
Жизнь и смерть пациентов с Covid-19 в больницах во всем мире
За шесть лет пандемия оставила после себя колоссальный след в цифрах. По данным ВОЗ, глобально были введены 13,64 млрд доз вакцин против COVID-19. При этом даже после завершения острой фазы вирус не исчез: в последние доступные ВОЗ 28 дней, с 26 января по 22 февраля 2026 года, 64 страны сообщили о 48 729 новых случаях, а 38 стран — о 1540 новых смертях. Это важное напоминание: пандемия как чрезвычайный режим закончилась, но сам SARS-CoV-2 остался частью мировой эпидемиологической реальности.
Жители Латвии запасаются продуктами из-за коронавируса Covid-19
Отдельная тема — реальный масштаб смертности. Официально статистика всегда зависела от тестирования, правил учета и возможностей конкретных стран. Поэтому одним из главных итогов пандемии стало признание того, что прямые сводки не показывали полной картины. ВОЗ оценила избыточную смертность, прямо или косвенно связанную с пандемией в 2020–2021 годах, примерно в 14,9 млн человек — значительно больше, чем официально зарегистрированные на тот момент смерти от COVID-19.
Для Латвии коронавирус из мировой новости очень быстро превратился во внутренний кризис. Первый подтвержденный случай в стране был зарегистрирован 2 марта 2020 года. Уже 11 марта число подтвержденных случаев в Латвии достигло десяти, а 12 марта правительство приняло решение о чрезвычайной ситуации по всей стране — она действовала до 9 июня 2020 года. Это было начало периода, когда ограничения, дистанция и ежедневные сводки заболевших стали частью повседневности и в латвийской реальности.
В Латвии началась вакцинация от Covid-19
Первая волна в Латвии по сравнению со многими другими странами выглядела относительно мягкой, но иллюзия безопасности продлилась недолго. Первая смерть пациента с COVID-19 в стране была зафиксирована 3 апреля 2020 года. По данным SPKC, в 2020 году COVID-19 был указан как причина смерти в 700 случаях, причем до начала октября умерли только 18 человек, а затем смертность резко пошла вверх вместе с осенним ростом заболеваемости. Это был переломный момент: стало ясно, что начальная фаза была только прологом.
Самым тяжелым для Латвии оказался не первый, а последующие этапы пандемии. В ноябре 2020 года была введена новая чрезвычайная ситуация, а осенью 2021 года, на фоне быстрого роста заболеваемости, перегрузки больниц и низкого охвата вакцинацией, с 11 октября снова объявили чрезвычайное положение на три месяца. Затем с 21 октября по 14 ноября 2021 года в стране действовал режим особенно жестких мер безопасности. Это был период, когда ковид перестал восприниматься как временный сбой и стал восприниматься как затяжной национальный кризис.
Пустые улицы, закрытые торговые центры и детские площадки: Covid-19 в Латвии
Латвийская статистика смертности хорошо показывает масштаб удара. Центральное статистическое управление сообщало, что в 2021 году число умерших выросло на 18% по сравнению с 2020-м, то есть на 5288 человек, и достигло 17 027 — это был самый высокий показатель за последние 20 лет. В 2022 году смертность по-прежнему значительно превышала рождаемость: разница составила 14 811 человек. Иными словами, последствия пандемии для Латвии выражались не только в ковидных сводках, но и в общем демографическом ухудшении.
Исследования избыточной смертности в Латвии добавили к этой картине еще один важный слой. По оценке, опубликованной в рецензируемом исследовании, в период с апреля по декабрь 2020 года в стране было около 3111 избыточных смертей, причем более половины пришлись на вторую волну. Авторы также обращали внимание, что официально зарегистрированные смерти от COVID-19 объясняли лишь часть общего роста смертности. Это означает, что пандемия убивала не только напрямую, но и через перегрузку медицины, отложенное лечение и сбои в доступе к помощи.
Акция протеста против Covid-ограничений у Кабмина в Риге в феврале 2022
Вакцинация стала главным инструментом выхода из наиболее опасной фазы. В Латвии уже в ноябре 2020 года Минздрав сообщал, что первыми вакцину получат медики, затем сотрудники и постояльцы центров социального ухода и группы риска. В глобальном масштабе массовая вакцинация стала беспрецедентной по скорости и охвату кампанией: по данным ВОЗ, по миру было введено более 13,6 млрд доз. Именно сочетание иммунитета после перенесенной инфекции, вакцинации, появления методов лечения и накопленного опыта в системах здравоохранения постепенно снизило летальность и нагрузку на больницы.
При этом путь к «нормализации» не был линейным. Пандемия прошла через несколько волн, а вместе с ними — через смену общественных настроений: от страха и солидарности к усталости, раздражению и политическим спорам. В Латвии, как и в других странах, ограничения касались работы, образования, поездок, торговли, масочного режима и статуса вакцинации. Например, в январе 2022 года правительство ввело требование использовать в публичных местах именно медицинские маски или респираторы, а не тканевые маски. Это уже была другая стадия пандемии: вирус оставался, но государственная реакция становилась более точечной и технической.
Формально острая международная фаза завершилась 5 мая 2023 года, когда ВОЗ объявила об окончании режима глобальной чрезвычайной ситуации по COVID-19. Но сама организация тогда специально оговорила: это не означает, что COVID-19 «закончился». В Латвии в тот же период снимались последние обязательные ограничения: 9 мая 2023 года было отменено требование обязательно носить маски в медицинских учреждениях и учреждениях длительного социального ухода. Это можно считать символической точкой завершения эпохи ковидных запретов.
И все же говорить, что пандемия просто «закончилась», было бы неточно. Коронавирус не исчез из жизни людей — он перешел в другой режим наблюдения. В Латвии COVID-19 сегодня уже отслеживается как часть более широкого мониторинга гриппа и других острых респираторных инфекций. ВОЗ также прямо указывает, что данные по странам теперь публикуются с разной частотой, а часть государств вообще интегрировала ковид-надзор в общую систему наблюдения за респираторными заболеваниями. Иначе говоря, вирус перестал быть исключением, но не перестал быть фактором риска.
Главный итог шести лет, вероятно, состоит в том, что COVID-19 стал не только медицинским, но и историческим событием. Он показал уязвимость даже развитых систем здравоохранения, важность своевременных решений, цену недоверия к институтам и значение точной статистики. Для мира это был кризис, который за считанные месяцы изменил поведение государств и людей. Для Латвии — период, который отразился в смертности, демографии, перегрузке медицины, ограничениях и общественных спорах. Шесть лет спустя пандемия уже не управляет повседневностью так, как в 2020-м или 2021-м, но ее последствия продолжают жить в статистике, политике здравоохранения и коллективной памяти.