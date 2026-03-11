Принцесса Кэтрин привлекла внимание нарядом в стиле 80-х и свадебными серьгами Елизаветы II
9 марта принц Уильям и принцесса Кэтрин присоединились к членам британской королевской семьи на ежегодной службе по случаю Дня Содружества в Вестминстерское аббатство.
В понедельник на богослужении также присутствовали король Карл III и королева Камилла вместе с другими представителями королевской семьи. С речью выступила посол Королевского общества Содружества Джери Холлиуэлл‑Хорнер, известная широкой публике как бывшая участница группы Spice Girls.
Как глава Содружества, король Карл обратился с ежегодным посланием к 56 государствам организации. В этом году их встреча пройдет в столице Антигуа и Барбуда. Темой нынешнего года стало сотрудничество и ускорение инвестиций для процветания Содружества. Во время службы сотрудничество было отмечено как ключевая сила современной «семьи наций».
Король и королева прибыли на мероприятие первыми, за ними последовали принц и принцесса Уэльские, а также около 1800 гостей.
44-летняя Кэтрин, как обычно, выглядела безупречно. Для ежегодного мероприятия она выбрала темно-синее пальто-платье с выразительными плечами в стиле 80-х и плиссированной нижней частью. Наряд был создан ее любимым модным домом Catherine Walker. Мать принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи уложила длинные каштановые волосы мягкими волнами и выбрала легкий естественный макияж с акцентом на глаза.
Принцесса дополнила образ серьгами с бахрейнским жемчугом, которые когда-то принадлежали королеве Елизавете II. Эти серьги Ее Величество носила в день своей свадьбы в 1947 году.
Образ также завершала темно-синяя шляпка. В предыдущие годы Кэтрин выбирала для этого мероприятия различные головные уборы — от шляпок в стиле стюардесс до классических широкополых моделей.
Лучшие наряды Кэтрин на службе в День Содружества
2022
Весной 2022 года Кэтрин привлекла внимание ярко-синим пальто-платьем, созданным тем же модным домом Catherine Walker. Тогда, будучи герцогиней Кембриджской, она оставила волосы распущенными и дополнила образ шляпкой в стиле Жаклин Кеннеди.
2023
В 2023 году Кэтрин появилась в элегантном костюме бренда Erdem. Юбка длины миди имела расклешенную нижнюю часть, которая особенно эффектно смотрелась во время движения. Темно-синюю ткань костюма украшала тонкая цветочная вышивка.
2025
Прибывая в Вестминстерское аббатство в 2025 году, принцесса вновь надела ярко-красное пальто с бантом от Catherine Walker. Образ дополняла шляпка в стиле стюардессы, созданная бывшим мастером по изготовлению шляп Джиной Фостер.