Принцесса Кэтрин привлекла внимание нарядом в стиле 80-х и свадебными серьгами Елизаветы II

Как глава Содружества, король Карл обратился с ежегодным посланием к 56 государствам организации. В этом году их встреча пройдет в столице Антигуа и Барбуда. Темой нынешнего года стало сотрудничество и ускорение инвестиций для процветания Содружества. Во время службы сотрудничество было отмечено как ключевая сила современной «семьи наций».