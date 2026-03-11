Регнарс Вайварс ставит "Айю" Яунсудрабиньша в Национальном театре в новой сценической версии
В мартовском репертуаре Национального театра заявлены значимые постановки латышской литературы. Вслед за премьерой «В огне» Блауманиса следует новый спектакль «Эхо Айя» (Atbalss Aija), который создается в Новом зале театра режиссером Регнарсом Вайварсом по мотивам произведения Яниса Яунсудрабиньша. Премьера — 17 марта.
Спустя 16 лет режиссер Регнарс Вайварс снова обращается к «Айе» Яниса Яунсудрабиньша. В этот раз он опирается на «теорию сердечного резонанса» из второй части трилогии, но ведет повествование через события третьей части — «Зима».
Если в своей первой работе в Камерном зале театра Дайлес режиссер фокусировался на любовном треугольнике трех молодых людей, раскрывая человеческую жестокость в моменты страсти, то в новой интерпретации важная роль отведена и трем детям Айи. Это решение напрямую связано с жизненным опытом и переживаниями самого режиссера на ином этапе жизни. Присутствие детей меняет правила игры и заставляет иначе взглянуть как на выбор Айи, так и на иллюзии Яниса. Стремление человека превратить другого в эхо своих чаяний никуда не исчезло, поэтому эта история становится вневременной. Сегодня Айя отзывается не просто как роковая женщина, но и как напоминание о нашей собственной способности идеализировать людей, переписывать воспоминания и терять иллюзии.
Аннотация к спектаклю: «Прожиточный минимум для женщины с тремя маленькими детьми — хлеб, кров, тепло. Янис полон решимости обеспечить это Айе и, подобно духовному миссионеру, поднять Айю и её дочерей из грязи. Но достаточно ли этого, если у каждого из них разная „группа крови“, и, возможно, Айя — лишь эхо самого Яниса?»
Билеты: в кассах Biļešu paradīze и на сайте. Премьера в Новом зале Национального театра — 17 марта. Ближайшие спектакли: 22, 25, 29 марта и 1, 9, 26 апреля.