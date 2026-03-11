Регнарс Вайварс ставит "Айю" Яунсудрабиньша в Национальном театре в новой сценической версии

Если в своей первой работе в Камерном зале театра Дайлес режиссер фокусировался на любовном треугольнике трех молодых людей, раскрывая человеческую жестокость в моменты страсти, то в новой интерпретации важная роль отведена и трем детям Айи. Это решение напрямую связано с жизненным опытом и переживаниями самого режиссера на ином этапе жизни. Присутствие детей меняет правила игры и заставляет иначе взглянуть как на выбор Айи, так и на иллюзии Яниса. Стремление человека превратить другого в эхо своих чаяний никуда не исчезло, поэтому эта история становится вневременной. Сегодня Айя отзывается не просто как роковая женщина, но и как напоминание о нашей собственной способности идеализировать людей, переписывать воспоминания и терять иллюзии.