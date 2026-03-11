Плохие новости для кофеманов - климатический кризис бьет по плантациям, цены могут взлететь
Фермеры предупреждают о проблемах, связанных с урожаем кофейных зерен, и призывают правительства срочно принять меры для защиты кофейных плантаций от все более частых волн жары, сообщает Euronews.
Изменение климата уже влияет на мировые поставки кофе и приводит к росту цен для потребителей. Независимая группа ученых Climate Central проанализировала температуру за период с 2021 по 2025 год и сравнила ее с гипотетическим сценарием мира без углеродных выбросов. Ученые пришли к выводу, что глобальное потепление все чаще поднимает температуру выше опасного для кофе порога — 30 °C — в основных регионах выращивания.
Пять крупнейших производителей кофе — Бразилия, Колумбия, Эфиопия, Индонезия и Вьетнам — ежегодно сталкиваются примерно с 57 дополнительными днями экстремальной жары. Именно эти страны обеспечивают около 75% мирового экспорта кофе.
Когда температура превышает 30 °C, кофейные деревья испытывают тепловой стресс. Это снижает урожайность, ухудшает качество зерен и делает растения более уязвимыми к болезням. В результате уменьшаются объемы поставок и качество продукции, а цены на кофе растут.
Мелкие фермеры, которые производят около 80% мирового кофе, получают лишь 0,36% от необходимого финансирования для адаптации к изменению климата. По данным Climate Central, средняя стоимость адаптации фермы площадью один гектар составляет всего 2,19 доллара в день (примерно 1,85 евро) — меньше стоимости чашки кофе во многих странах.
«Почти во всех крупнейших странах-производителях кофе становится все больше экстремально жарких дней, что снижает урожай и качество продукции, — говорит доктор Кристина Даль из Climate Central. — Эти последствия вскоре почувствуют потребители по всему миру».