Плохие новости для кофеманов - климатический кризис бьет по плантациям, цены могут взлететь

Изменение климата уже влияет на мировые поставки кофе и приводит к росту цен для потребителей. Независимая группа ученых Climate Central проанализировала температуру за период с 2021 по 2025 год и сравнила ее с гипотетическим сценарием мира без углеродных выбросов. Ученые пришли к выводу, что глобальное потепление все чаще поднимает температуру выше опасного для кофе порога — 30 °C — в основных регионах выращивания.