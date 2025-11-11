Экономист: содержание Сейма обходится в миллионы, а работают депутаты раз в неделю

Он рассказал, что депутаты фактически появляются в Сейме один раз в неделю — по четвергам. «Они приходят утром, отмечаются карточкой, потом могут уйти по своим делам. Мне самому приходилось видеть, как они спешно возвращаются, чтобы успеть проголосовать или снова "отметиться"», — описал ситуацию Витолс.