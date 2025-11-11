Экономист: содержание Сейма обходится в миллионы, а работают депутаты раз в неделю
Экономист Гунтар Витолс раскритиковал работу депутатов Сейма, назвав ее неполноценной занятостью. По его словам, треть парламентариев ни разу не выступали, а в Сейме появляются лишь раз в неделю.
Работа депутата Сейма Латвии не является полноценной занятостью — на это обратил внимание экономист и сооснователь политического движения «Без партий» Гунтар Витолс в эфире передачи «Preses klubs» на телеканале TV24.
По словам Витолса, содержание парламента обходится государству в 30–40 миллионов евро в год, однако сами депутаты не работают полный день. «Им платят около 3000 евро в месяц, плюс у каждого есть помощники и целые отделы, которые их обслуживают», — отметил экономист.
Он рассказал, что депутаты фактически появляются в Сейме один раз в неделю — по четвергам. «Они приходят утром, отмечаются карточкой, потом могут уйти по своим делам. Мне самому приходилось видеть, как они спешно возвращаются, чтобы успеть проголосовать или снова "отметиться"», — описал ситуацию Витолс.
Кроме того, крупные парламентские фракции, включая и оппозиционные, имеют офисы, оплачиваемых секретарей и помещения, где депутаты могут присутствовать — а могут и не появляться вовсе.
Особое возмущение Витолса вызвал факт, что около трети депутатов Сейма ни разу не выступали с трибуны. «Некоторых людей по нынешней партийной системе просто выбрали, они даже не представились избирателям — и исчезли. Потом их заменяют другие такие же “пассажиры”», — подчеркнул он.
Экономист назвал сложившуюся систему в Сейме «очень интересной», намекая на то, что в ней отсутствуют реальные механизмы оценки работы депутатов и ответственности перед обществом.