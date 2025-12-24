Эгил Левитс: иммиграции из русскоязычного пространства следует сказать жесткое "нет"
Бывший президент Латвии Эгил Левитс в интервью Андрею Пантелееву в цикле бесед «Латвия 2035» обозначает жесткие красные линии в иммиграционной политике Латвии. Он предупреждает, что доля латышей в стране слишком мала, чтобы допускать ошибки, и предлагает строить экономику на производительности, а не на дешевой рабочей силе.
Красные линии и японская модель
Эгил Левитс подчеркивает, что латыши в своем государстве составляют лишь немногим более 60%, и этот хрупкий баланс нельзя подвергать угрозе необдуманным ввозом рабочей силы. Он призывает ввести селективную иммиграционную политику с четкими критериями. «И сразу нужно сказать — не из стран, где популярен русский язык», — категоричен Левитс. Вместо этого он предлагает обратить внимание на страны с христианской культурой, например на регион Латинской Америки, приводя в пример Ирландию, где успешно интегрируются приезжие из Бразилии.
Однако наилучшим решением, по мнению экс-президента, было бы следование японской модели. Столкнувшись с сокращением численности населения, Япония сказала миграции «нет», вместо этого выбрав адаптацию экономической системы — повышение производительности и внедрение технологии, чтобы сохранить высокий уровень жизни даже при меньшем количестве людей.
Документы есть, планирования нет
Анализируя, почему Латвия по темпам экономического развития отстала от соседних стран, Левитс критикует государственный подход к долгосрочной стратегии: «Документы у нас есть, а планирования нет».
Он указывает, что в национальный план развития включены «все хорошие вещи», которые только пришли кому-либо в голову, чтобы никого не обидеть. Однако реальное планирование требует политической смелости определять приоритеты — какой отрасли давать финансирование, а у какой его отнимать. «Мы ориентированы на консенсус, но долгосрочное развитие основывается на четком видении и, если нужно, на конфронтации вокруг приоритетов».
Ребенок как проект
Обращаясь к демографическому кризису, Левитс предлагает философский взгляд на изменение ценностей в обществе. Раньше дети «просто были», а для современного молодого человека ребенок стал «проектом», конкурирующим с другими жизненными проектами — карьерой, путешествиями и покупкой нового автомобиля. Хотя государство может помогать пособиями, для улучшения демографии необходимы фундаментальные изменения отношения в обществе, сделав семью ценностью, которая «в моде».
Оптимизм вопреки нытью
Несмотря на критику, Эгилс Левитс смотрит в будущее оптимистично. Он признает, что латышам присуща национальная особенность — желание немного поныть и считать, что у нас все хуже всего.
«На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо. Конечно, мы сами считаем, что у нас дела обстоят очень плохо, но это не так», — резюмирует экс-президент, выражая уверенность, что в критические моменты латвийское общество способно принимать правильные и государственные решения. Поэтому ситуацию в стране в 2035 году он оценивает позитивно.