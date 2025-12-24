Эгил Левитс: иммиграции из русскоязычного пространства следует сказать жесткое "нет"

Эгил Левитс подчеркивает, что латыши в своем государстве составляют лишь немногим более 60%, и этот хрупкий баланс нельзя подвергать угрозе необдуманным ввозом рабочей силы. Он призывает ввести селективную иммиграционную политику с четкими критериями. «И сразу нужно сказать — не из стран, где популярен русский язык», — категоричен Левитс. Вместо этого он предлагает обратить внимание на страны с христианской культурой, например на регион Латинской Америки, приводя в пример Ирландию, где успешно интегрируются приезжие из Бразилии.