Валдис Затлерс называет две фундаментальные ошибки, допущенные в 90-х годах

В цикле бесед «Латвия 2035» — разговор с Валдисом Затлерсом. Врач, президент государства с 2007 по 2011 год, депутат 11-го Сейма, основатель Партии реформ. На вопрос о том, чем он занимается сейчас, Валдис Затлерс отвечает, что живет очень тревожной жизнью, дел много. В Риге он лоббирует различные культурные проекты. «Если их никто не лоббирует, ничего не происходит, потому что нам кажется: есть правительство, есть самоуправление, и они все решат, но на самом деле без давления со стороны общества не обойтись». Затлерс раскрывает, что старается много ездить по миру, встречаться с людьми, понимать, что происходит. Он считает, что из СМИ невозможно получить объективную картину — нужно путешествовать, участвовать в семинарах и конференциях. А летом есть сад, который одновременно является удовольствием, а также физиотерапией и психотерапией.