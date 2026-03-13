Мы - труженики года! Латвия в лидерах ЕС по темпам роста занятости
Евростат опубликовал свежие данные по рынку труда за четвертый квартал 2025 года. Для Латвии новости позитивные: страна показала один из самых заметных приростов занятости среди всех государств Евросоюза.
В то время как во многих странах Европы ситуация на рынке труда стагнировала, Латвия продемонстрировала уверенный рост на 0,4 процентных пункта. С таким результатом республика разделила второе место по темпам развития с Австрией, Грецией и Испанией, уступив лишь Кипру (+0,6 п.п.).
В целом по Евросоюзу уровень занятости населения в возрасте 20–64 лет составил 76,3%, что лишь на 0,1% выше показателей осени. На этом фоне рывок Латвии выглядит особенно значимым.
Ситуация в Европе: контрасты и стабильность
Общая статистика ЕС скрывает за собой серьезный разрыв между регионами. Из 27 стран-членов занятость выросла только в одиннадцати (включая Латвию), в пяти осталась на прежнем уровне, а еще в одиннадцати — ушла в минус.
Лидеры и аутсайдеры:
- Рост: Кипр (+0,6 п.п.), Латвия, Австрия, Греция и Испания (по +0,4 п.п.).
- Спад: Самое резкое снижение зафиксировано в Люксембурге (-1,1 п.п.), Дании и Эстонии (-0,6 п.п. в каждой).
Скрытые резервы
Помимо тех, кто уже работает, Евростат оценивает так называемый labour market slack — это показатель неиспользованного трудового потенциала. Сюда входят безработные и те, кто готов выйти на работу, но пока не нашел подходящее место.
В четвертом квартале 2025 года этот показатель в ЕС замер на отметке 11,0%. Стабильность этой цифры указывает на то, что, несмотря на создание новых рабочих мест, структурный дефицит кадров никуда не исчез — компаниям по-прежнему непросто находить нужных специалистов.
Что это значит для жителей Латвии?
Данные подтверждают, что латвийский рынок труда завершил 2025 год на подъеме. В отличие от северных соседей (Эстонии и Дании), где наблюдался спад, Латвия сохраняет позитивную динамику. Это создает благоприятный фон для соискателей, хотя общая европейская осторожность в экономике призывает к взвешенным решениям в планировании карьеры на 2026 год.