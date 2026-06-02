В Лиласте появится новый безопасный переход под шоссе - строительство уже началось
В Лиласте Адажского края началось строительство пешеходного и велосипедного туннеля, который позволит безопасно пересекать Таллинское шоссе.
Во время строительных работ автомобильное движение будет организовано по временной объездной дороге, поэтому водителям рекомендуется следить за указателями.
Благодаря строительству пешеходного и велосипедного туннеля у менее защищенных участников дорожного движения появится возможность безопасно пересекать Таллинское шоссе.
Туннель будет находиться рядом с остановкой общественного транспорта "Медзабаки" и соединит тротуары по обеим сторонам автодороги. Проект также предусматривает установку элементов безопасности дорожного движения и доступность для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Как сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC), строительные работы на сумму 700 370 евро, включая налог на добавленную стоимость, выполнит объединение предприятий SMA-Baltijas būve, а строительный надзор обеспечит BPU&IngWay. Проект разработан АО Ceļuprojekts.
Как сообщает LVC, в сети государственных автодорог строительные работы в настоящее время ведутся на 46 участках, больше всего на дорогах местного значения - 16, а также на шести мостах.