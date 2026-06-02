Ринкевич: вступление Украины в ЕС укрепит безопасность Латвии
Во время встречи с украинским премьером Юлией Свириденко, которая находится с визитом в Риге, президент Эдгар Ринкевич заявил, что вступление Украины в ЕС усилило бы безопасность Латвии и Европы.
Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, интеграция Украины в ЕС, поддержка Украины и военное сотрудничество, в том числе для уменьшения угроз, создаваемых беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве Латвии.
В ходе беседы Ринкевич выразил поддержку интеграции Украины в ЕС и скорейшему началу переговоров о вступлении. Он подчеркнул, что с учетом оборонных возможностей Украины ее евроинтеграция отвечает интересам безопасности Латвии и всей Европы.
"Мы ценим решимость Украины и проделанную работу по реализации реформ, несмотря на постоянные военные атаки со стороны России. В то же время решающее значение имеет результативное продолжение реформ, особенно в области верховенства права", - заявил президент.
Ринкевич подтвердил, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и планируется углубить сотрудничество между Латвией и Украиной в оборонной сфере. Он отметил, что произведенное в Украине вооружение и беспилотные летательные аппараты проверены и зарекомендовали себя на поле боя.
"В интересах Латвии - углублять сотрудничество с Украиной в оборонной сфере, перенимая ее опыт в развитии оборонной промышленности и ее интеграции с вооруженными силами, а также налаживая сотрудничество между оборонной промышленностью обеих стран", - сказал президент, подчеркнув, что Латвия продолжит оказывать поддержку и энергетическому сектору Украины.