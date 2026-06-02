Минэкономики Латвии обещает помочь населению страны материально. Что хотят сделать?
Министерство экономики сообщает о том, что хочет сохранить действующий сейчас режим пониженного акцизного налога на дизельное топливо еще на три месяца — до 30 сентября.
"Основной акцент делается на практических механизмах поддержки, которые помогут снизить финансовую нагрузку на домохозяйства и сохранить конкурентоспособность предприятий, одновременно обеспечивая фискально ответственную политику", - указывает министерство.
Учитывая, что ситуация на рынке остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровням, наблюдавшимся в середине марта, Министерство экономики считает необходимым продлить применение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо еще на три месяца.
"Сохранение действующего снижения акциза на несколько дополнительных месяцев обеспечило бы необходимую стабильность как транспортной и логистической отраслям, так и сельхозпроизводителям и всем жителям, которые ежедневно ощущают колебания цен на топливо", - отмечает ведомство.
Для смягчения последствий роста цен на топливо для населения и экономики Сейм в марте принял Закон об ограничении роста цен на нефтепродукты, предусматривающий снижение акцизного налога на дизельное топливо с 467 до 396 евро за 1000 литров. Действующее снижение акциза было введено как целевой инструмент поддержки в ответ на резкий рост цен на энергоресурсы на международных рынках. Пониженная ставка действует до 30 июня 2026 года.
"Это решение позволит сохранить цену топлива ниже примерно на 8,6 цента за литр, что напрямую снизит расходы автомобилистов, транспортной отрасли, логистических компаний и предприятий. Для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, установлена особая пониженная ставка акциза — 21 евро за 1000 литров, что уменьшает цену примерно на 5,9 цента за литр", - добавляет Минэкономики.