Минэкономики Латвии обещает помочь населению страны материально. Что хотят сделать?

Для смягчения последствий роста цен на топливо для населения и экономики Сейм в марте принял Закон об ограничении роста цен на нефтепродукты, предусматривающий снижение акцизного налога на дизельное топливо с 467 до 396 евро за 1000 литров. Действующее снижение акциза было введено как целевой инструмент поддержки в ответ на резкий рост цен на энергоресурсы на международных рынках. Пониженная ставка действует до 30 июня 2026 года.