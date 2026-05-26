По росту цен на топливо Латвия опередила почти всю Европу
В апреле 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в ЕС выросли на 20,8% по сравнению с апрелем 2025 года после роста на 12,9% в марте 2026 года. До февраля 2026 года, когда США и Израиль начали войну против Ирана, цены на топливо в ЕС в целом снижались.
Как сообщает Eurostat, в апреле 2026 года рост цен был зафиксирован во всех странах ЕС, причем в 15 странах увеличение превысило 20%. Самый высокий рост был зарегистрирован в Люксембурге (+33,8%), Франции и Швеции (в обеих странах +29,3%), Латвии (+28,1%) и Болгарии (+27,8%). Самое низкое повышение цен отмечено в Венгрии (+1,5%), Польше (+8,8%) и Италии (+12,9%).
То есть, в Латвии отмечен четвертый самый быстрый рост цен на топливо во всем ЕС.
Если рассматривать отдельно цены на дизельное топливо и бензин в ЕС, то в апреле 2026 года дизель подорожал на 33,7%, а бензин — на 13,6% по сравнению с апрелем 2025 года. В марте 2026 года рост составлял 19,8% для дизеля и 9,4% для бензина.
В месячном выражении потребители в ЕС увидели рост цен на дизель на 7,9%, а на бензин — на 2,4% по сравнению с мартом 2026 года. В марте 2026 года по сравнению с февралем 2025 года дизель подорожал на 19,1%, а бензин — на 10,6%.
Цены на дизельное топливо выросли во всех странах ЕС в период с марта по апрель 2026 года. Наибольший рост был зафиксирован в Словении (+23,5%), Болгарии (+19,5%) и на Кипре (+18,0%), а наименьший — в Польше (+1,9%), Румынии (+2,3%) и Болгарии (+2,6%).
Что касается бензина, то в 23 странах ЕС в апреле по сравнению с мартом 2026 года был зарегистрирован рост цен — от 12,9% в Словении до 1,3% в Ирландии. В то же время в Румынии (-1,2%), Испании (-4,6%) и Польше (-6,1%) цены в апреле по сравнению с предыдущим месяцем снизились.
Как ранее писал Otkrito.lv, Совет по конкуренции констатировал, что цены на топливо в Латвии подскочили правильно.