Все честно, извольте платить: Совет по конкуренции констатировал, что цены на топливо в Латвии подскочили правильно
Совет по конкуренции провел первоначальное исследование изменений цен на топливо в начале 2026 года, проанализировав предоставленную участниками рынка информацию, закупочные цены и тенденции международных рынков.
По результатам исследования Совет по конкуренции пришел к выводу, что рост цен на топливо в первом квартале 2026 года был обусловлен объективными внешними обстоятельствами — геополитической ситуацией и связанным с ней резким увеличением цен на нефтепродукты на международных рынках, что напрямую повлияло на закупочные цены. Совет не выявил признаков, указывающих на ограничивающие конкуренцию действия на рынке розничной торговли топливом.
Первичный анализ данных Совета указывает на схожую динамику изменения цен на рынке, однако на первый взгляд не свидетельствует о согласованных действиях участников рынка, ограничивающих конкуренцию. Похожие изменения цен объясняются одинаковыми внешними экономическими факторами, которые одновременно влияют на всех торговцев.
Имеющаяся в распоряжении Совета информация не указывает на то, что рост цен связан с увеличением розничной наценки. Напротив, в первом квартале 2026 года наибольший рост наблюдался именно в компоненте закупочных цен: на бензин примерно на 39%, а на дизельное топливо примерно на 70%.
В то же время Совет установил, что динамика цен в Латвии существенно не отличается от других стран Балтии и Европейского союза, что указывает на общее влияние внешних факторов.
По мнению Совета, на рынке розничной торговли топливом сохраняется активная конкуренция, которую характеризует высокая чувствительность потребителей к ценам, что заставляет розничных продавцов топлива предлагать акции и программы лояльности даже в условиях резкого роста цен.
В то же время Совет продолжит мониторинг этого рынка. Также он будет следить за действиями розничных продавцов топлива в связи со снижением акцизного налога на дизельное топливо и его перенесением на конечные цены, публикуя выводы на своем сайте.
