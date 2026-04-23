Все честно, извольте платить: Совет по конкуренции констатировал, что цены на топливо в Латвии подскочили правильно

По результатам исследования Совет по конкуренции пришел к выводу, что рост цен на топливо в первом квартале 2026 года был обусловлен объективными внешними обстоятельствами — геополитической ситуацией и связанным с ней резким увеличением цен на нефтепродукты на международных рынках, что напрямую повлияло на закупочные цены. Совет не выявил признаков, указывающих на ограничивающие конкуренцию действия на рынке розничной торговли топливом.