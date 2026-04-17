В итоге за все заплатят автоводители: продавцы топлива прокомментировали последние меры правительства Латвии

"На фоне глобальной нестабильности, геополитических рисков и резких колебаний котировок Platts топливный рынок уже сейчас находится под существенным давлением, а цены на топливо в Латвии растут быстрее, чем потребители способны к ним приспособиться. В такой ситуации решение ввести так называемый «платеж солидарности» выглядит не как механизм защиты общества, а как дополнительная нагрузка на то же самое общество. Публично политики обосновывают это как инструмент справедливости и перераспределения сверхприбыли, однако на практике игнорируется один из базовых принципов экономики — любые дополнительные издержки в предпринимательской деятельности в конечном итоге перекладываются на потребителя".