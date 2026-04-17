В итоге за все заплатят автоводители: продавцы топлива прокомментировали последние меры правительства Латвии
Правительство Латвии недавно ввело особый платеж для торговцев топливом, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную ориентировочную розничную цену более чем на 3%. В ответ продавцы бензина и дизеля заявили, что в итоге за все заплатят автоводители.
"Платеж солидарности» является инструментом конфискации, направленным на достижение политических целей, а не на повышение благосостояния жителей, - заявил руководитель стратегии предприятия торговли топливом KOOL Latvija/Orelex Алексей Шведов.
«В той форме, в какой его сейчас представляют авторы, а именно без ясного и одинакового для всех участников топливного рынка механизма ценообразования, соответствующего условиям работы этого бизнеса, “платеж солидарности” разрушает принципы здоровой конкуренции, одновременно никоим образом не обеспечивая снижения цен в случае, если они растут на мировом рынке», — подчеркивает А. Шведов.
"На фоне глобальной нестабильности, геополитических рисков и резких колебаний котировок Platts топливный рынок уже сейчас находится под существенным давлением, а цены на топливо в Латвии растут быстрее, чем потребители способны к ним приспособиться. В такой ситуации решение ввести так называемый «платеж солидарности» выглядит не как механизм защиты общества, а как дополнительная нагрузка на то же самое общество. Публично политики обосновывают это как инструмент справедливости и перераспределения сверхприбыли, однако на практике игнорируется один из базовых принципов экономики — любые дополнительные издержки в предпринимательской деятельности в конечном итоге перекладываются на потребителя".
"Топливные компании не работают в вакууме — они зависят от международных цен, логистики, валютных колебаний и регулирования. Если к этим факторам добавляется новый фискальный инструмент, предприятия вынуждены компенсировать рост расходов, а самый прямой способ — цена на табло автозаправочной станции. В результате платит не абстрактный «сектор», а конкретный человек, у которого зачастую нет альтернативы — ему нужно заправляться, чтобы добраться до работы, отвезти детей или обеспечить повседневные нужды", - подчеркивает предприятие.
"Утверждения о том, что «предприятия должны делиться сверхприбылью», продвигаемые на уровне Министерства экономики Латвии, политически могут выглядеть убедительно, однако экономически означают только одно — конечным плательщиком станет потребитель", - добавляет оно.
"Работая с убытками, невозможно покрывать операционные расходы, содержать станции и инвестировать в развитие. Далее запускается разрушительная спираль: снижение цен ради выживания приводит к падению объемов, росту удельных затрат и еще большему давлению на прибыльность. Предприятия теряют устойчивость, накапливают риски неплатежеспособности и в определенный момент покидают рынок. В результате исчезает конкуренция, которая до сих пор ограничивала рост цен", - объясняют торговцы.
