В латвийской энергетике случилось то, чего так давно ждали. Правда, цены все равно выросли
Фото: LETA
Весной выручили ГЭС.
В Латвии

В латвийской энергетике случилось то, чего так давно ждали. Правда, цены все равно выросли

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Otkrito.lv

Комиссия по регулированию общественных услуг (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija - SPRK) опубликовала данные рынка электроэнергии за первый квартал 2026 года, которые отражают актуальную ситуацию в странах Балтии в сфере производства, потребления и цен на электроэнергию. В Латвии - все хорошо.

В целом в первом квартале 2026 года в странах Балтии было произведено 6294 ГВт·ч электроэнергии, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее значительный рост производства был зафиксирован в Латвии — на 18%. В Литве объемы производства увеличились на 12%, тогда как в Эстонии снизились на 5%.

В Латвии выросло производство электроэнергии на когенерационных станциях (+32%) и солнечных электростанциях (+166%). В то же время сократилось производство на гидроэлектростанциях (-7%) и ветряных электростанциях (-23%). Латвия обеспечила собственное потребление электроэнергии на 107%.

В первом квартале 2026 года общий объем экспорта электроэнергии из Латвии составил 1047 ГВт·ч, превысив импорт в размере 964 ГВт·ч. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли электроэнергией достигло 83 ГВт·ч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 50%, а импорт сократился на 39%.

В первом квартале 2026 года цены на электроэнергию по контрактам «на сутки вперед» на бирже Nord Pool резко выросли в январе и феврале. Рост цен был обусловлен более холодной погодой и увеличением потребления электроэнергии. В марте, благодаря росту выработки электроэнергии солнечными и гидроэлектростанциями, а также снижению потребления, цены на электроэнергию значительно снизились.

Рассчитанная SPRK средневзвешенная цена электроэнергии в первом квартале 2026 года выросла в обоих сегментах потребителей по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Для домашних хозяйств средняя цена составила 125,67 евро за МВт·ч, что на 3% больше, чем годом ранее. Для юридических лиц средняя цена достигла 110,25 евро за МВт·ч, увеличившись на 2% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Как ранее писал Otkrito.lv,  предприятие Sadales tīkls объявило, что планирует менять тарифы. Что ждет потребителей электроэнергии?

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