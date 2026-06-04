В латвийской энергетике случилось то, чего так давно ждали. Правда, цены все равно выросли

В целом в первом квартале 2026 года в странах Балтии было произведено 6294 ГВт·ч электроэнергии, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее значительный рост производства был зафиксирован в Латвии — на 18%. В Литве объемы производства увеличились на 12%, тогда как в Эстонии снизились на 5%.