Латвия объявила войну дорогому бензину: торговцы заплатят за завышенные цены на топливо
Правительство во вторник поддержало предложение Министерства экономики о введении солидарного платежа для торговцев топливом, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную ориентировочную розничную цену более чем на 3%.
Согласно разработанному министерством законопроекту, если установленная розничная цена топлива превышает ориентировочную более чем на 3%, вся сумма дохода сверх этого порога включается в базу солидарного платежа, к которой применяется ставка в размере 100%.
При этом платеж не будет применяться, если торговец сможет документально доказать, что фактическая закупочная цена топлива в соответствующий период превышала использованную в расчете ориентировочной цены более чем на 3%. В таком случае база платежа будет уменьшена пропорционально превышению закупочной цены.
В Минэкономики отмечают, что законопроект разработан для снижения негативного социально-экономического влияния резкого роста розничных цен на топливо, а также для обеспечения дополнительных поступлений в государственный бюджет с целью укрепления безопасности снабжения. Солидарный платеж будет временным механизмом и будет применяться только в случаях, когда рост розничных цен существенно превышает изменения цен на нефтепродукты на мировых рынках.
Законопроект разработан в качестве краткосрочного, чрезвычайного и соразмерного решения, которое направлено на защиту интересов потребителей. Предусмотрено, что закон будет действовать до 31 декабря 2026 года, при этом механизм планируется активировать отдельными правилами Кабинета министров.
Каждую неделю уполномоченное Кабмином учреждение будет рассчитывать и публиковать ориентировочные розничные цены на дизельное топливо и бензин с учетом всех основных составляющих - закупочной цены, логистики, хранения и других расходов.
В Минэкономики подчеркивают, что ориентировочная цена предусматривает возможность получения прибыли, а платеж направлен только на избыточную наценку. Если превышение составит более 3%, вся сумма сверх порога будет облагаться платежом по ставке 100%.
Торговцы будут обязаны подавать декларацию и перечислять платеж в государственный бюджет не позднее 23 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Документы, подтверждающие расчеты (счета за закупку топлива, таможенные декларации и другие), необходимо будет подавать ООО "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" (Possessor), которое будет администрировать платежи, контролировать расчеты и сравнивать фактические цены с ориентировочными. В проверках также будет участвовать Центр по защите прав потребителей, который правомочен запрашивать информацию, проводить проверки и рассматривать жалобы потребителей.
В случае нарушений будут начисляться пени - 0,05% за каждый день просрочки, а также возможна административная ответственность за предоставление недостоверной информации или уклонение от уплаты.
Закон вступит в силу на следующий день после провозглашения.
Дополнительное финансирование из государственного бюджета для внедрения механизма не предусмотрено.
Ранее сообщалось, что закон о солидарном платеже для торговцев топливом был передан на согласование до 10 апреля. Законопроект вызвал ряд возражений со стороны Совета иностранных инвесторов в Латвии (FICIL), Латвийской конфедерации работодателей, Государственной канцелярии, Министерства климата и энергетики (МКЭ) и Латвийской ассоциации торговцев топливом (ЛАТТ). В то же время МКЭ, Министерство финансов, Госканцелярия, Совет по конкуренции и Министерство юстиции представили ряд предложений по улучшению законопроекта.
Представители ассоциации торговцев топливом заявили, что инициатива противоречит принципам свободного рынка и фактически является формой регулирования цен. "Речь идет не о налоге на сверхприбыль, это чистое регулирование цен. Это политическая инициатива в предвыборной обстановке. Торговцы топливом не видят для этого экономического обоснования, нет и экономической оценки", - заявила этой связи исполнительный директор ЛАТТ Иева Лигере.