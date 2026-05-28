VIP-гостья из Латвии: Мелдра Розенберг посетила премьеру фильма в Каннах и рассказала о закулисье фестиваля
Каннский кинофестиваль для латвийской модели и предпринимателя Мелдры Розенберг стал не только чередой премьер, встреч и модных съемок, но и возвращением в близкую ей французскую атмосферу. В этом году она провела в Каннах 10 дней, посетила премьеру фильма «Diamond» Энди Гарсия и рассказала, почему за блеском фестиваля для нее важнее всего остаются люди, искусство и настоящая работа.
С 12 по 23 мая проходил 79-й Каннский кинофестиваль. Традиционно на ежегодное мероприятие прилетают любители кино, представители индустрии и шоу-бизнеса.
Латвийская модель и предприниматель Мелдра Розенберг также посетила фестиваль. Обладательница титулов «Miss Supertalent World» и «Miss Universe Latvia» уже давно начала сотрудничество с представителями французских брендов и в этом году прибыла на 10 дней с визитом в Канны. Главным образом Мелдра приехала, чтобы посетить премьеру фильма «Diamond» Энди Гарсия, куда она была приглашена в качестве VIP-гостя, а также поучаствовать в нескольких модных фотосессиях.
Ее жизнь уже давно связана с Францией, и именно поэтому атмосфера Канн ей особенно близка. Это редкая возможность встретиться со старыми друзьями и знакомыми со всего мира.
«Здесь можно случайно столкнуться на одной улице с визажистами и стилистами, с которыми я работала на Парижской и Миланской неделях моды, старыми друзьями из Америки или участницами конкурса «Miss Universe», — отметила Мелдра.
Во время фестиваля Канны буквально переполнены людьми. На улицах — постоянное движение, пробки и толпы. Иногда было сложно даже просто попасть в гостиницу. А забронировать столик в популярном ресторане без заранее сделанной резервации практически невозможно. Но, возможно, именно в этом и заключается настоящий шарм Канн.
Одним из самых ярких мест стал La Guèrite — легендарный ресторан на острове, добраться до которого можно только на лодке. Среди гостей этого места в разные годы были Леонардо Ди Каприо, Beyoncé и Jay-Z, Elton John, David и Victoria Beckham, семья Кардашьян, а также Jeff Bezos и Лорен Санчес. Ресторан давно известен своей атмосферой, уровнем сервиса и кухней. Попасть туда непросто, но, по ее словам, это действительно стоит своих денег.
«Я никогда не была человеком, который следит за звездами и селебрити. Передо мной может стоять очень известный человек, и велика вероятность, что я даже не узнаю его. Для меня всегда было важно искусство, а не статус. Я уверена: неважно, насколько человек известен, — в итоге все остаются просто людьми. Больше всего я ценю трудолюбие и талант. Среди моих друзей есть очень известные и богатые люди, но я всегда относилась к ним абсолютно так же, как и ко всем остальным», — вспоминает Розенберг.
На данный момент у Мелдры есть проект, который связан с разными странами мира. Сейчас пока еще рано говорить об этом, потому что все находится на стадии согласования и разработки, но старт уже запланирован на июль. Вся международная команда усердно работает над запуском.
Перед запуском латвийской модели хочется немного отдохнуть и переключиться. В планах — наконец получить лицензию на управление парусной лодкой. «Уже два года я не могу найти на это достаточно времени. Ирония в том, что я живу совсем рядом с морем, но из-за постоянной работы и проектов за последние годы выходила в море всего несколько раз. Этим летом я точно должна с этим покончить!» — смеется Мелдра.