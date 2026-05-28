Когда дискомфорт в глазах становится опасным? Мнение латвийского офтальмолога
Большинство из нас игнорирует сухость и жжение в глазах, надеясь на обычные «искусственные слезы». Латвийский офтальмолог Оксана Пике разрушила миф о том, что с этим дискомфортом нужно просто смириться. Она назвала скрытые причины сухости — от гормонов до антидепрессантов — и перечислила три главных признака, при которых нужно немедленно бежать на прием к врачу.
Сухость глаз чаще всего вызывают различные факторы окружающей среды, а также старение, различные не связанные с глазами заболевания или их лечение, гормональные изменения у женщин, дефицит определенных микроэлементов и др. Таким образом, дискомфорт в глазах по разным причинам испытывают как молодые люди, так и люди в возрасте. Симптоматика бывает разной — красные или слезящиеся глаза, затуманивание зрения или жжение в глазах, подтверждает офтальмолог хирургической клиники AIWA Clinic объединения Veselības centru apvienība (VCA) Оксана Пике, отмечая, что иногда наблюдаются и слизистые выделения, например, после пробуждения глаза кажутся слипшимися.
Нужно ли мириться с дискомфортом в глазах?
Порог неприятных ощущений у людей различается, заметила офтальмолог Оксана Пике: «Одни при возникновении малейшего дискомфорта в глазах обращаются за помощью, а другие терпят подолгу и принимают плохое самочувствие как должное. Так быть не должно, поскольку в большинстве случаев врач может помочь оценить ситуацию и подсказать, как уменьшить дискомфорт в глазах».
Когда помогают свежий воздух и вода?
Чаще всего глаза начинают болеть и чесаться из-за длительного напряжения или сухого воздуха, но есть разные способы помочь глазам, и Оксана Пике признает: «Когда я работаю за микроскопом, если долго не моргаю, у меня тоже перестает обновляться слеза, и я начинаю испытывать дискомфорт. В такие моменты я стараюсь найти возможность дать глазам отдохнуть, раз в час некоторое время смотря вдаль. Другим в подобных случаях, если есть возможность, я рекомендую увлажнять воздух в помещении, выходить на прогулку на улицу и регулярно пить воду».
Может ли пауз быть недостаточно?
Нередко одного отдыха для глаз не хватает, и тогда можно использовать увлажняющие глазные капли, или искусственные слезы. Самой большой ошибкой пациентов врач считает то, что они какое-то время используют назначенные капли для улучшения комфорта глаз, им становится легче, после чего они прекращают прием, и дискомфорт возвращается. Оксана Пике подчеркивает, что увлажняющие капли в большинстве случаев нужно использовать регулярно: если из-за рода деятельности или здоровья возник дискомфорт в глазах, чаще всего он становится хроническим.
Кто чаще всего сталкивается с сухостью глаз?
На глаза людей, которые много учатся в помещениях или работают в офисе, нередко негативно влияют внешние факторы окружающей среды — использование мобильных телефонов, компьютеров, долгие часы в помещениях, где слишком сухой воздух, работает кондиционер или пыльно. После 40 лет у многих женщин меняется обмен веществ, и глаза тоже могут стать суше. Похожие ощущения могут возникнуть, если у человека есть какое-то хроническое заболевание, если он принимает антибиотики, антидепрессанты, средства для лечения гипертензии или перенес операцию под наркозом. Дискомфорт в глазах также могут вызывать острые вирусы и инфекции.
Когда полезен совет фармацевта?
В свою очередь, фармацевт Mēness aptieka Иева Туронока добавляет, что на способность организма вырабатывать слезы могут влиять и принимаемые медикаменты. «Такой эффект могут вызывать, например, антидепрессанты, деконгестанты, антигистаминные препараты, лекарства для регулирования артериального давления, пероральные контрацептивы, диуретики, а также противоязвенные средства и транквилизаторы».
Фармацевт отмечает, что для увлажнения глаз в аптеке доступны безрецептурные глазные капли, которые можно использовать для предотвращения высыхания глаз, если, например, в повседневной жизни приходится подолгу работать за компьютером.
«Увлажняющие глазные капли помогают восстановить влажность поверхности глаза, "смазывают" ее, стабилизируют и дополняют липидный слой слезной пленки и уменьшают испарение слезы. Используемые в профилактических целях, капли могут помочь обеспечить комфорт для глаз в повседневной жизни и предотвратить проблемы со здоровьем глаз до того, как они станут более серьезными».
Когда дискомфорт перестает быть «пустяком»?
На глаза могут влиять и различные внешние факторы, такие как ветер и приносимый им песок, но в этом случае дискомфорт носит кратковременный характер. Конечно, если произошла травма глаза или вы не уверены в том, что случилось, но вдруг почувствовали в глазу что-то неприятное, острую резь, либо один или оба глаза перестали нормально видеть, необходимо немедленно обратиться к врачу, подтверждает Оксана Пике. В свою очередь, если дискомфорт в глазах вызывают контактные линзы, их не следует носить каждый день — лучше сделать выбор в пользу очков или чередовать их с линзами. По наблюдениям офтальмолога, есть люди, которые всегда хорошо чувствуют себя в контактных линзах, и те, у кого из-за определенных особенностей линзы вызывают ощущение трения.
Когда обязательно нужно посетить офтальмолога?
- Дискомфорт в глазах влияет на повседневную деятельность.
- Просыпаясь ночью, вы не можете открыть веки, они «прилипли» к поверхности глаза.
- Из-за сухости глаз ухудшается зрение.
Глаза обычно сигнализируют вовремя, поэтому самое главное — не пропустить эти сигналы и позаботиться о них до того, как дискомфорт перерастет в серьезную проблему.