ВИДЕО: Черное море стало действительно черным - в Туапсе россияне купаются в мазуте
Пока власти Краснодарского края в России готовятся открыть пляжи Туапсе к летнему сезону, туристы публикуют видео, где люди выходят из моря покрытые мазутом, а эксперты предупреждают о продолжающейся экологической катастрофе.
Пляжи российского Туапсе превратились в зону техногенной катастрофы, что подтверждают новые видео, опубликованные в социальных сетях. Смелые российские туристы, которые уже рискнули насладиться местной «чистотой» моря и поделиться впечатлениями в соцсетях, доказывают, что в регионе продолжается техногенная катастрофа. В социальных сетях популярность набрало видео, на котором отдыхающий выходит из моря почти полностью покрытый мазутом.
На видео видно, как мужчина выходит из моря и не сдерживает нецензурную брань - его тело покрыто мазутом. Все это сопровождается смехом женщины, снимающей видео. «Ну как тебе море? Белый песок, говоришь, да?» — смеясь, спрашивает женщина.
Как известно, после атак украинских беспилотников на нефтяную инфраструктуру государства-агрессора нефтепродукты попали в реку Туапсе, а затем распространились по Черному морю.
Местные власти утверждают, что собрано более 33 000 кубометров загрязненного грунта, заявляя, что ситуация якобы «контролируется». Однако у экологов другое мнение. Они сообщают, что полномасштабная очистка побережья еще далеко не завершена. Российские СМИ, в частности, цитируют эколога Евгения Витишко, который заявил, что основные работы сосредоточены главным образом в районе центрального пляжа Туапсе, тогда как большие участки побережья между населенными пунктами остаются практически неочищенными.
По оценкам специалистов, длина загрязненной береговой линии составляет около 60 километров. Часть нефтяных отходов все еще находится в воде или рассеяна в ней. Местные жители регулярно публикуют в соцсетях сообщения о новых выбросах мазута на берег.
Тем временем владельцы гостиниц, гостевых домов и мини-отелей сообщают о проблемах с бронированием на летний сезон.
Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод и терминал в Туапсе 16 апреля, 20 апреля и 28 апреля, нанеся серьезные повреждения. Повторная атака произошла в ночь на 1 мая. Большинство резервуаров выгорело, также повреждена инфраструктура, предназначенная для перегрузки нефти на суда.