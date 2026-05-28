ВИДЕО: Черное море стало действительно черным - в Туапсе россияне купаются в мазуте

Местные власти утверждают, что собрано более 33 000 кубометров загрязненного грунта, заявляя, что ситуация якобы «контролируется». Однако у экологов другое мнение. Они сообщают, что полномасштабная очистка побережья еще далеко не завершена. Российские СМИ, в частности, цитируют эколога Евгения Витишко, который заявил, что основные работы сосредоточены главным образом в районе центрального пляжа Туапсе, тогда как большие участки побережья между населенными пунктами остаются практически неочищенными.