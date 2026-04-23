"Города Туапсе больше нет. Он уничтожен": россияне в слезах, а Z-патриоты в шоке от последствий ударов Украины
Поддерживающие российскую агрессию Telegram-каналы опубликовали сообщения о масштабном загрязнении в Туапсе после ударов Украины по нефтяной инфраструктуре. Z-блогеры жалуются на "экологическую катастрофу" и сравнивают ситуацию с Чернобылем и Хиросимой.
Поддерживающие российскую агрессию Telegram-каналы и пропагандисты начали резко критиковать последствия ударов по нефтяной инфраструктуре в Туапсе. Они пишут, что экологическая ситуация в городе катастрофически ухудшилась, и последствия затрагивают не только сам Туапсе, но и все российское побережье Черного моря. «Теперь в Туапсе Чернобыль», — пишут россияне.
Один канал утверждал, что «земля, вода и воздух в городе отравлены», а также описал «черный дождь», смешанный с нефтепродуктами.
Кроме того, загрязнение может распространиться на прибрежные зоны, и в море уже зафиксировано нефтяное пятно длиной до 7 километров.
«Города Туапсе больше нет. Он уничтожен. По факту. Там отравлена земля, отравлена вода, отравлен воздух. Там прямо сейчас идет черный дождь, как в Хиросиме – вода с нефтяной сажей. Он убивает растительность, насекомых, птиц», — пишет канал.
Популярным в соцсетях стал ролик, где россиянка в слезах жалуется, что хотела жить с детьми возле моря, но теперь там «нечего делать».
Подобные оценки сопровождаются жесткой риторикой и критикой текущей ситуации, включая противопоставление заявлений военного руководства о продвижении на фронте и того, что происходит в тылу.
В то время как появляются сообщения о загрязнении и пожарах, официальные лица продолжают говорить о военных успехах. Наблюдатели отмечают, что это расхождение усиливает напряжение в пророссийском информационном пространстве и вызывает все более резкую реакцию со стороны Z-блогеров.
Пожар, вспыхнувший на терминале в Туапсе в результате атаки украинских дронов в ночь на 16 апреля, был потушен только 19 апреля. Однако в ночь на 20 апреля порт снова подвергся атаке украинских дронов, и пожар вспыхнул вновь.
Туапсе является одним из важнейших портов России для экспорта нефти на Черном море. Там также находится нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий крупнейшему российскому нефтяному концерну «Роснефть». Город расположен примерно в 75 километрах к северо-западу от Сочи.