"Города Туапсе больше нет. Он уничтожен": россияне в слезах, а Z-патриоты в шоке от последствий ударов Украины

Поддерживающие российскую агрессию Telegram-каналы и пропагандисты начали резко критиковать последствия ударов по нефтяной инфраструктуре в Туапсе. Они пишут, что экологическая ситуация в городе катастрофически ухудшилась, и последствия затрагивают не только сам Туапсе, но и все российское побережье Черного моря. «Теперь в Туапсе Чернобыль», — пишут россияне.