В Риге открыли новую спасательную станцию на пляже Вакарбулли
К летнему сезону в Риге открыли новую спасательную станцию на пляже Вакарбулли и вновь подняли Синий флаг — теперь спасатели смогут быстрее реагировать на происшествия и эффективнее контролировать побережье.
Синий флаг на этом пляже поднят уже в 19-й раз, подтверждая соответствие пляжа международным стандартам качества окружающей среды.
«Здание спасательной станции Вакарбулли является важным вкладом как в улучшение условий работы спасателей муниципальной полиции, так и в обеспечение безопасности жителей и гостей города у воды и на воде», — заявил на открытии вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
Он пояснил, что новая спасательная станция обеспечивает более широкий обзор территории пляжа и более эффективную организацию спасательных работ, одновременно укрепляя долгосрочную заботу Риги о безопасности и развитии побережья.
«Предыдущая спасательная станция “Вакарбулли” отслужила свое и больше не соответствовала техническим требованиям, необходимым для полноценного выполнения обязанностей муниципальной полиции», — отметил начальник отдела спасения и обеспечения общественного порядка муниципальной полиции Янис Скримс. По его мнению, главным преимуществом новой станции является панорамный вид со второго этажа здания, который позволяет эффективно контролировать территорию пляжа и заботиться о безопасности отдыхающих.
С начала купального сезона — с 15 мая — на спасательной станции Вакарбулли уже работают спасатели Рижской муниципальной полиции.
В этом году Синий флаг будет развеваться на четырех рижских пляжах — в Вецаки, Вакарбулли, Бабелитисе и впервые также в Даугавгриве. Для получения Синего флага пляжи должны соответствовать в общей сложности 33 критериям качества воды, пляжного сервиса и управления, безопасности, экологической информации и образования.