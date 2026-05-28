Цесис приглашает на большой пивной праздник: 20 латвийских пивоварен представят свои лучшие сорта
13 июня Цесис снова наполнится разнообразием пива, музыкой и людьми — в городе пройдет фестиваль Alus svētki Cēsis 2026, который соберет в одном месте латвийские пивоварни, музыкантов, знатоков пива и всех, у кого начало лета ассоциируется со встречами, новыми вкусами и неторопливой праздничной атмосферой.
У посетителей будет возможность услышать рассказы профессионалов, попробовать пиво разных стилей, познакомиться с традициями пивоварения и встретиться с самими мастерами. Участие в празднике этого года уже подтвердили 20 латвийских пивоварен. Среди них как хорошо известные производители, так и ряд крафтовых пивоварен из разных регионов Латвии: Brūzis Manufaktūra, alus darbnīca TEIKA, Labietis, alus darītava Brālis, Brūzis Murza, BURSH alusbrūzis, ALUS Pļavnieki, Cesvaines alus darītava, Tālavas ķēniņa alus, Trofeja, Malduguns, Valmiermuižas alus, Mežpils alus, Piebalgas alus, Cēsu darītava и другие.
Важное место в программе отведено музыке и развлечениям для всей семьи. На сцену выйдут фольклорные коллективы края и духовой оркестр, группа The Right Choice, rolands če и Medību lauki, а завершит программу в 21:00 концерт Микса Галвановскиса. Вести мероприятие будет знаток пива и радиоведущий Янис Романовскис. Также у посетителей будет возможность отправиться на экскурсию по старой пивоварне, принять участие в конкурсах и других развлечениях.
Одним из центральных событий станет конкурс Alus meistardarbs 2026, в рамках которого профессиональное жюри на слепой дегустации будет оценивать сваренное в Латвии пиво. На конкурс можно заявить напитки в трех категориях: светлое пиво, темное пиво и безалкогольное пиво.
Более подробная информация о фестивале Alus svētki Cēsis 2026, включая программу мероприятия и положение о пивном конкурсе, доступна на сайте Alussvetki.lv.