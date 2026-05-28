Балтийскому морю бросили спасательный круг. Не поздно ли?
Как сообщает Всемирный фонд природы (World Wildlife Fund - WWF), Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял доклад о многолетнем плане для Балтийского моря и дальнейших действиях. Доклад посылает четкий сигнал институтам ЕС о рыболовстве в Балтийском море.
Заканчивается даже селедка
Как сообщает фонд, Балтийское море находится в кризисе. Запасы многих видов рыбы резко сократились, прибрежные рыбаки теряют экономическую основу для существования, цветение сине-зеленых водорослей регулярно наносит ущерб прибрежному туризму, а загрязнение влияет почти на всю морскую жизнь, включая морских млекопитающих. Запасы рыбы достигли исторически низкого уровня — особенно популяции трески и лосося, спад наблюдается даже у сельди.
"Хотя на состояние экосистемы Балтийского моря влияет множество факторов, в сфере управления рыболовством можно сделать гораздо больше, чем делается сейчас, чтобы улучшить состояние популяций рыбы и обеспечить будущее для прибрежных сообществ", - отмечают активисты.
Путь к восстановлению
Как указано в принятом докладе, для решения этой ситуации необходимо установить более высокие цели по общему объему рыбы в море, а также управлять Балтийским морем как единой экосистемой, а не концентрироваться только на отдельных видах рыб. Сильные популяции обеспечивают климатическую устойчивость и продовольственную безопасность. В долгосрочной перспективе более здоровые и многочисленные рыбные запасы также создадут более стабильную основу для экономики рыболовства и прибрежных сообществ.
«Если предложения, изложенные в этом докладе, будут реализованы, они сформируют реальный путь к восстановлению Балтийского моря, увеличивая доходы прибрежных рыбаков, укрепляя продовольственную безопасность и одновременно обеспечивая соблюдение действующего законодательства ЕС, а также сохраняя здоровое Балтийское море для нынешних и будущих поколений», — подчеркивает руководитель программы Балтийского моря и пресных вод Всемирного фонда природы Магда Йентгена.
Хотя WWF считает, что доклад может быть еще более амбициозным в вопросе решения нынешнего кризиса в регионе, фонд все же уверен, что даже в нынешнем виде он поможет направить институты ЕС к восстановлению экосистемы Балтийского моря. WWF положительно оценивает политическую волю Европарламента обратить внимание на состояние Балтийского моря и принять этот доклад, тем самым приблизив будущее, в котором Балтийское море сможет восстановиться и вновь ожить. Теперь задача Европейской комиссии и государств-членов — превратить этот доклад в конкретные действия.