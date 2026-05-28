Балтийскому морю бросили спасательный круг. Не поздно ли?

Хотя WWF считает, что доклад может быть еще более амбициозным в вопросе решения нынешнего кризиса в регионе, фонд все же уверен, что даже в нынешнем виде он поможет направить институты ЕС к восстановлению экосистемы Балтийского моря. WWF положительно оценивает политическую волю Европарламента обратить внимание на состояние Балтийского моря и принять этот доклад, тем самым приблизив будущее, в котором Балтийское море сможет восстановиться и вновь ожить. Теперь задача Европейской комиссии и государств-членов — превратить этот доклад в конкретные действия.