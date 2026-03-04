Балтийское море - одно из самых загрязненных в мире. Эксперт объясняет ситуацию

Если смотреть исторически, существует несколько причин, по которым Балтийское море находится в таком плохом состоянии. После Второй мировой войны началась интенсивная сельскохозяйственная деятельность и усилилась урбанизация, в результате чего в воду попадали азот и фосфор. Под их воздействием образовывалась все большая биомасса водорослей. Сначала эффект был положительным — больше пищи для морских обитателей, — но затем возникли проблемы. Снизилась прозрачность воды, исчезли подводные водоросли, служившие местом нереста для рыб, и значительно уменьшилась концентрация кислорода в воде. Когда водоросли гнили, они опускались на морское дно, где при разложении потребляли еще больше кислорода. «Иногда говорят — мертвое море. Это потому, что в центральной части Балтийского моря, где находятся более глубокие впадины, образовались зоны без кислорода», — объясняет Юрис Айгарс.