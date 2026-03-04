Балтийское море - одно из самых загрязненных в мире. Эксперт объясняет ситуацию
О том, что Балтийское море является одним из наиболее загрязненных в мире, говорят уже давно. Недаром в 1974 году государства региона Балтийского моря подписали так называемую Хельсинкскую конвенцию о защите морской среды. Почему это произошло и как мы можем помочь своими ежедневными действиями? Объясняет директор Латвийского института гидроэкологии и ведущий исследователь Юрис Айгарс.
Если смотреть исторически, существует несколько причин, по которым Балтийское море находится в таком плохом состоянии. После Второй мировой войны началась интенсивная сельскохозяйственная деятельность и усилилась урбанизация, в результате чего в воду попадали азот и фосфор. Под их воздействием образовывалась все большая биомасса водорослей. Сначала эффект был положительным — больше пищи для морских обитателей, — но затем возникли проблемы. Снизилась прозрачность воды, исчезли подводные водоросли, служившие местом нереста для рыб, и значительно уменьшилась концентрация кислорода в воде. Когда водоросли гнили, они опускались на морское дно, где при разложении потребляли еще больше кислорода. «Иногда говорят — мертвое море. Это потому, что в центральной части Балтийского моря, где находятся более глубокие впадины, образовались зоны без кислорода», — объясняет Юрис Айгарс.
На морскую среду негативно влияет загрязнение различными созданными человеком химическими соединениями, например пестицидами и гербицидами для борьбы с сорняками и вредителями. Плохо влияют на море и полибромированные дифенилэфиры. Эта группа веществ используется как антипирены, поэтому в целях пожарной безопасности они содержатся в бытовых материалах — мебели, поролоновых матрасах и других изделиях. Возникает дилемма — если отказаться от этих соединений, возрастут риски пожаров, но если сохранить их, окружающая среда продолжит загрязняться. Возможно, в будущем в научных лабораториях будут созданы альтернативные решения.
В последнее время все более актуальными становятся вопросы, связанные с изменением климата и его влиянием на морскую экологию. В Норвегии и Великобритании уже наблюдается замещение отдельных видов, и в будущем возможно полное исчезновение некоторых из них. Подобное происходит и в Латвии по мере того, как зимы становятся теплее. «У моря огромный буферный период. Даже если мы что-то перестаем делать, нужно учитывать, что загрязнение уже ранее попало в воду. Пока оно разложится и исчезнет, могут пройти десятилетия», — подчеркивает ученый. Но действовать мы можем уже сейчас.
Что ты можешь сделать, чтобы помочь Балтийскому морю?
- Твой мусор — упаковки от перекусов, бутылки, окурки и другие вещи — это только твоя ответственность. Если на пляже поблизости нет урны, собери все в пакет, чтобы можно было удобно донести до ближайшего контейнера или пункта сдачи тары.
- Особенно осторожно обращайся с просроченными лекарствами. Самая большая ошибка — выбрасывать их в мусор или смывать в канализацию. Попадая на свалку, они разлагаются и проникают в грунтовые воды, а с ними далее в реки. А куда текут реки? В море. В лекарствах содержатся активные вещества, предназначенные для воздействия на организм человека, но, попадая в окружающую среду, эти соединения могут вызвать нежелательные последствия для других организмов. Ты поступишь правильно, если отнесешь ненужные лекарства в ближайшую аптеку для утилизации. Это бесплатная услуга. Кстати, аптеки принимают и ртутные термометры. Ртуть, попавшая в природу, оказывает токсическое воздействие на окружающую среду. Централизованная канализационная система также не предназначена для ватных палочек и других мелких предметов, содержащих пластик и различные искусственно созданные соединения.