"Вы уже втянули нас в одну войну": в Испании припомнили США историю с поиском оружия массового поражения в Ираке

Критика от Санчеса в сторону Вашингтона усилилась после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "прекратить всю торговлю с Испанией" на фоне ее несогласия с американской военной операцией против Ирана. Речь идет о том, что Испания отказала США в доступе к авиабазам на своей территории для "чего-либо, что не предусмотрено договором и не выходит за рамки Устава ООН".