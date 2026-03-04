Дональд Трамп очень обиделся на Испанию и решил прекратить с ней всю тоговлю - что случилось?

Также Дональд Трамп заявил, что Мадрид ранее отказался нарастить военные расходы до 5% ВВП. «Они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась поднять расходы до 5%, - отметил он во время встречи с канцлером ФРГ Мерцем в Белом Доме. - Не думаю, что они согласились бы поднять их вообще до какого-либо уровня. Они хотели оставить 2%, и при этом они даже 2% не платят».