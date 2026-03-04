Дональд Трамп очень обиделся на Испанию и решил прекратить с ней всю тоговлю - что случилось?
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что распорядился прекратить любые торговые отношения с Испанией, поскольку правительство королевства отказалось разрешить американским боевым самолетам использовать свои военные базы для ударов по Ирану, а также увеличить оборонные расходы до 5% от валового внутреннего продукта.
«Испания — это ужасно», — заявил Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, добавив, что поручил министру финансов «прекратить любые деловые отношения» с Испанией. «Мы прекратим всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь с Испанией никаких дел», — добавил он.
«В Испании нет абсолютно ничего, что нам было бы нужно, кроме замечательных людей. Но у них нет выдающегося руководства».
Также Дональд Трамп заявил, что Мадрид ранее отказался нарастить военные расходы до 5% ВВП. «Они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась поднять расходы до 5%, - отметил он во время встречи с канцлером ФРГ Мерцем в Белом Доме. - Не думаю, что они согласились бы поднять их вообще до какого-либо уровня. Они хотели оставить 2%, и при этом они даже 2% не платят».
Ранее Испания заявила, что США не используют и не будут использовать совместные военные базы на ее территории для осуждаемых Испанией ударов по Ирану. «Согласно всей имеющейся у меня информации, базы в этой военной операции не используются», — заявил в понедельник в эфире испанского общественного телевидения министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.
Премьер-министр Испании Педро Санчез осудил удары США и Израиля по Ирану как «необоснованное» и «опасное военное вмешательство» вне рамок международного права, тем самым вновь дистанцировавшись от политики США. В свою очередь министр обороны Маргарита Роблес подчеркнула, что базы «не будут оказывать поддержку, за исключением случаев, когда в конкретной ситуации это потребуется по гуманитарным соображениям».
Согласно данным сайта отслеживания полетов FlightRadar24, в понедельник с баз на юге Испании вылетели 15 американских самолетов. По меньшей мере семь из них приземлились на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщает Al Jazeera.
Великобритания также изначально отказалась разрешить использование своих баз для удара по Ирану, однако в воскресенье премьер-министр Кир Стармер разрешил их использование для «коллективной самообороны», учитывая ответные удары Ирана по объектам США на Ближнем Востоке и по энергетической инфраструктуре региона Персидского залива.