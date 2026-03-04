Хорошо живем! Отрасли, где зарплата в Латвии взлетела выше 2000 евро

Наиболее стремительный рост средней зарплаты за год зафиксирован в сфере прочих услуг (включает деятельность общественных и других организаций, ремонт бытовых изделий, услуги химчисток, парикмахерских, похоронные услуги и др.) — на 18,9%; в отрасли недвижимости — на 14,3%; в сфере административных и обслуживающих служб — на 9,7%; а также в профессиональных, научных и технических услугах — на 9,2%.