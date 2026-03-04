Хорошо живем! Отрасли, где зарплата в Латвии взлетела выше 2000 евро
Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2025 году среднемесячная брутто-зарплата (до уплаты налогов) в стране за работу на полную ставку составила 1 815 евро. По сравнению с 2024 годом среднее вознаграждение увеличилось на 129 евро или на 7,7%. В свою очередь, оплата за один отработанный час до уплаты налогов выросла до 12,27 евро, что на 7,9% больше, чем годом ранее.
Средняя зарплата после уплаты налогов — 1 346 евро
Средняя нетто-зарплата (на руки) в 2025 году составила 1 346 евро, или 74,1% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 10,2%, опередив рост как потребительских цен, так и зарплат до уплаты налогов. Реальный прирост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 6,3%.
Медиана месячной зарплаты — 1 462 евро
Медиана брутто-зарплаты за работу на полную ставку в 2025 году достигла 1 462 евро. По сравнению с 2024 годом она увеличилась на 105 евро (7,7%). Медиана нетто-зарплаты (после налогов) составила 1 117 евро, увеличившись за год на 12,2%.
Более быстрый рост в частном секторе
В 2025 году среднемесячная брутто-зарплата в частном секторе росла быстрее, чем в общественном — на 8,1% и 7,0% соответственно. В частном секторе средняя зарплата до налогов составила 1 800 евро, в то время как в общественном она была на 63 евро выше — 1 863 евро.
На изменения средней зарплаты влияют не только колебания вознаграждения сотрудников, но и тенденции спроса и предложения на рабочую силу, а также структурные изменения на рынке труда. Совокупное влияние этих факторов отражается в изменениях фонда оплаты труда и численности работников (в пересчете на полную ставку).
В 2025 году общий фонд оплаты труда в стране вырос на 6,4% (на 956 млн евро), в то время как количество наемных работников в пересчете на полную ставку сократилось на 8,4 тысячи или на 1,1%.
Наиболее стремительный рост средней зарплаты за год зафиксирован в сфере прочих услуг (включает деятельность общественных и других организаций, ремонт бытовых изделий, услуги химчисток, парикмахерских, похоронные услуги и др.) — на 18,9%; в отрасли недвижимости — на 14,3%; в сфере административных и обслуживающих служб — на 9,7%; а также в профессиональных, научных и технических услугах — на 9,2%.
Самые высокооплачиваемые отрасли
В прошлом году в ряде отраслей средняя зарплата была выше средней по стране:
- Финансовая и страховая деятельность — 3 077 евро
- Информационные и коммуникационные услуги — 2 861 евро
- Профессиональные, научные и технические услуги — 2 319 евро
- Энергетика — 2 313 евро
- Госуправление — 2 103 евро
- Добывающая промышленность — 2 009 евро
- Здравоохранение и социальный уход — 1 841 евро
- Водоснабжение, сточные воды и отходы — 1 839 евро
Самая низкая средняя зарплата за полную ставку была в сфере услуг размещения и общественного питания — 1 190 евро до уплаты налогов.
Самые высокие доходы в Риге и Рижском регионе
По сравнению с 2024 годом быстрее всего брутто-зарплата росла в Видземе (11,2%), Риге и Рижском регионе (7,6%) и Латгале (7,4%).
Самая высокая средняя брутто-зарплата была в Риге и окрестностях — 1 990 евро, а самая низкая — в Латгале (1 302 евро). Разрыв в среднем уровне оплаты труда между Ригой и Латгальским регионом сохранился на уровне 34,6%.
Оплата за отработанный час — 12,27 евро
В 2025 году брутто-оплата за один отработанный час составила 12,27 евро, увеличившись за год на 7,9% (в 2024 году — 11,38 евро).
Затраты работодателя на один час рабочей силы (включая зарплату и другие расходы) выросли с 14,33 до 15,45 евро (на 7,9%). Этот рост был обусловлен увеличением общих затрат на рабочую силу на 6,4% при одновременном сокращении количества отработанных часов на 1,3%.