Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы не будете полностью контролировать ситуацию, хотя со стороны это будет выглядеть именно так. Возможно, вам придется заручиться поддержкой со стороны.
Телец
Нынче велика вероятность завести новых друзей. Будьте открыты в общении - это всегда высоко ценится.
Близнецы
Лучшее, что сегодня можно сделать - это спокойно и рассудительно принять происходящее. Нынешний день не слишком подходит для вулканирования бурными эмоциями.
Рак
Сегодня все простое, знакомое и полезное будет у вас вызывать однозначную реакцию - жуткую скуку. Если хотите провести этот день весело, придется здорово напрячь воображение.
Лев
Сегодня вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, на всю жизнь. Примите меры, чтобы это не оказалось хроническим насморком, например.
Дева
Сегодня у вас будет возможность выбора, однако выбирать, очевидно, придется между "плохо" и "еще хуже". Впрочем, это еще не причина для расстройства - вы по крайней мере будете знать, с чем столкнетесь.
Весы
Вы были несколько неаккуратны и теперь вынуждены будете напрягать все силы, чтобы справится с поставленной перед вами задачей. Это вполне возможно, хотя и не легко, впредь же будьте осторожнее, раздавая обещания.
Скорпион
Никто не обязан направлять и корректировать ваши действия, так что если сегодня вы сядете в лужу, то исключительно по собственной инициативе. Чем прикидывать, на кого бы это можно было свалить ответственность за этот промах, постарайтесь оную лужу обойти.
Стрелец
Сегодня вы сами создадите себе трудности, считая, что должны переделать кучу дел, не прибегая при этом к посторонней помощи. Расслабьтесь, больше половины будет сделано и вовсе без вашего участия.
Козерог
Сегодня вы будете чрезмерно чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза возможно меньшему количеству людей, и уж ни в коем случае не ввязывайтесь в споры.
Водолей
Сегодня от взаимодействия с другими вы больше выиграете, чем потеряете. Следовательно, нынче не стоит обиженно забиваться в свой угол и пытаться сделать все самому, лучше уступить в паре вопросов, но заручиться чье-то помощью.
Рыбы
Что бы ни случилось сегодня, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что на следующий день у вас не слишком будет болеть голова.