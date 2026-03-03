В Елгаве детей сняли со льда Лиелупе: у берега уже была открытая вода

Мальчиков, гулявших по льду Лиелупе в Елгаве, заметили сотрудники видеоцентра, которые сразу направили к ребятам один из экипажей правоохранителей. В конкретном месте у берега уже была открытая вода, поэтому самим выбраться на сушу было невозможно, а рисковать и идти по льду к месту, где берег еще прихвачен морозом, было слишком опасно. Поэтому на место происшествия прибыли пожарные-спасатели.