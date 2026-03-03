В Елгаве детей сняли со льда Лиелупе: у берега уже была открытая вода
Про лёд на водоемах и безопасность выхода на него в этом году говорят много и, вероятнее всего, пока на воде видна хотя бы тонкая ледяная корка, найдется кто-то, кто будет проверять ее толщину. К сожалению, кроме любителей подледной рыбалки, которые оценивают прочность льда по, как им кажется, точным и безопасным критериям, на водоемы попадают и дети.
Мальчиков, гулявших по льду Лиелупе в Елгаве, заметили сотрудники видеоцентра, которые сразу направили к ребятам один из экипажей правоохранителей. В конкретном месте у берега уже была открытая вода, поэтому самим выбраться на сушу было невозможно, а рисковать и идти по льду к месту, где берег еще прихвачен морозом, было слишком опасно. Поэтому на место происшествия прибыли пожарные-спасатели.
Дальнейший процесс прошел сравнительно быстро. С помощью спасательной доски сначала вывели в безопасное место младшего из «искателей приключений» — 9-летнего мальчика, затем его товарища — 11-летнего. Детей осмотрели медики.
Мальчики вышли на лед именно в том месте, где знак указывает, что этого делать нельзя. Если смотреть глазами взрослого, это место под мостом точно не самое безопасное, чтобы испытывать «ледяные развлечения». Однако, возможно, пример детям показывают как раз подледные рыбаки, которых по обе стороны реки было видно в большом количестве.
Подледные рыбаки — это, так сказать, другая категория взрослых, с которых не стоит брать пример, когда речь идет о безопасности на водоемах. Пока у Лиелупе журналисты «Degpunktā» считали рыбаков и снимали их с помощью беспилотника, на противоположном берегу появилась маленькая девочка, которая спустилась с моста, чтобы побить лед.
Вместе с оператором журналисты пытались привлечь внимание ребенка, и, к счастью, девочка прекратила свое занятие и медленно ушла. Если бы она провалилась под лед под мостом, этого, возможно, никто бы даже не заметил. Вода холодная, и от мокрых ног до трагедии — всего один короткий промежуток времени.