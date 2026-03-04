Смертельная авария в Кекаве и 530 протоколов: сводка полиции за сутки

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала пятерых водителей, а также одного водителя, который находился за рулем под воздействием наркотических веществ. Все задержанные находились в сильной степени опьянения, поэтому привлечены к уголовной ответственности.