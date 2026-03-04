Иллюстративное фото.
Сегодня 12:03
Смертельная авария в Кекаве и 530 протоколов: сводка полиции за сутки
Во вторник зарегистрировано 143 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в результате аварий один человек погиб, а пятеро получили травмы, сообщает Государственная полиция.
Вчера около 13:00 на бывшем участке Баускского шоссе, проходящем через Кекаву, водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на пешехода, который погиб на месте происшествия.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала пятерых водителей, а также одного водителя, который находился за рулем под воздействием наркотических веществ. Все задержанные находились в сильной степени опьянения, поэтому привлечены к уголовной ответственности.
За превышение скорости вчера оформлено 206 протоколов, а шестеро водителей наказаны за агрессивное вождение.
В целом полиция вчера оформила 530 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.