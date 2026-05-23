Bloomberg: ВСУ вернули около 400 кв. километров после отключения российских военных от Starlink

По оценке американских аналитиков, это стало первым заметным продвижением ВСУ с 2023 года. В докладе говорится, что российская армия столкнулась с «временным, но значительным» снижением боевых возможностей после деактивации терминалов. Starlink использовался российскими подразделениями для координации атак и управления беспилотниками в районах с нестабильной связью.