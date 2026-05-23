Bloomberg: ВСУ вернули около 400 кв. километров после отключения российских военных от Starlink
ВСУ смогли вернуть около 400 квадратных километров территорий после того, как SpaceX отключила терминалы спутниковой связи Starlink, которые российские военные использовали на оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в докладе Разведывательного управления Пентагона, пишет Bloomberg.
По оценке американских аналитиков, это стало первым заметным продвижением ВСУ с 2023 года. В докладе говорится, что российская армия столкнулась с «временным, но значительным» снижением боевых возможностей после деактивации терминалов. Starlink использовался российскими подразделениями для координации атак и управления беспилотниками в районах с нестабильной связью.
Как отмечает Bloomberg, в начале 2026 года российские военные столкнулись сразу с двумя проблемами. Помимо отключения Starlink, на ситуацию повлияли перебои в работе Telegram, который начали блокировать российские власти.
Что произошло со Starlink
В феврале SpaceX начала блокировать терминалы, не зарегистрированные в Минобороны Украины. Киев ранее неоднократно призывал компанию отключить устройства, которые попали в российскую армию через третьи страны.
Ситуация на фронте
В мае украинские беспилотники начали активнее атаковать Москву и другие российские города. Однако, как пишет «Медуза» в своей военной сводке, ситуация на фронте для российской армии также складывается не лучшим образом.
По данным издания, наступление ВС РФ замедлилось практически на всех направлениях. Особенно это касается операции в районе агломерации Краматорска и Славянска, которая считается ключевой для российской стратегии по захвату Донбасса.
Что говорит украинская сторона
21 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в войне с Россией наступил «переломный момент», а давление на Москву усиливается. По его словам, численное преимущество российской армии «больше не является решающим фактором».
«Нужен новый импульс мирным усилиям, одновременно усиливая наши специальные дальнобойные санкции и другие рычаги влияния», — сказал он.