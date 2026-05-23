Сегодня по всей Латвии пройдет Ночь музеев: куда сходить и как сэкономить на дороге
Сегодня, 23 мая, по всей Латвии пройдет Ночь музеев — один из самых популярных культурных вечеров года. В этот раз двери для посетителей откроют 246 музеев и других культурных мест: 82 — в Риге и ее окрестностях, 51 — в Видземе, 49 — в Курземе, 39 — в Латгале и 25 — в Земгале. Главная тема этого года — «Приключения предмета»: музеи предлагают посмотреть на привычные вещи как на свидетелей времени, личных историй и перемен.
Большинство мероприятий начнется вечером и продлится до полуночи. Вход в музеи во время акции бесплатный, а программа включает не только экспозиции, но и экскурсии, концерты, творческие мастерские, театральные элементы и специальные ночные маршруты.
В Риге одним из заметных направлений станет Рижский замок: с 15:00 до 24:00 посетители смогут попасть в резиденцию президента Латвии, увидеть президентский штандарт и ключ Рижского замка. В Сейме с 19:00 до полуночи гостей приглашают на программу о событиях 1991 года и историческом голосовании, изменившем судьбу страны.
Любителям искусства стоит обратить внимание на программу структур Латвийского национального художественного музея: в музее Романа Суты и Александры Бельцовой и в экспозиции «Лес скульптур» в Музейном хранилище запланированы активности для детей, молодежи и взрослых. При этом главное здание Латвийского национального художественного музея, музей «Рижская биржа» и Музей декоративного искусства и дизайна в этом году в программе не участвуют.
За пределами столицы тоже есть куда поехать. В Елгаве и Елгавском крае открытые объекты подготовили программу, посвященную историям музейных предметов. В Даугавпилсе в Ночи музеев участвуют 13 объектов — музеи, экспозиции, сакральные, культурные и образовательные пространства.
Отдельный бонус — скидка на поезд. Сегодня с 18:00 до полуночи на поезда Vivi, которые будут находиться в пути в это время, билеты на одну поездку по полной цене можно купить со скидкой 50%. Скидка уже отображается в расписании, купить билет можно онлайн, в приложении, в кассах или у кондуктора, если касса на остановке закрыта. Другие скидки с этой акцией не суммируются.
На поезде удобно добраться не только до музеев в центре Риги, но и до Юрмалы, Огре, Елгавы, Цесиса, Тукумса, Олайне, Даугавпилса и других мест. Например, Vivi напоминает о таких вариантах, как музей «Даудери», центр краеведения в Царникавском, музей истории и искусства Гедерта Элиаса в Елгаве, Огреский музей истории и искусства, Цесисский музей, дача Райниса и Аспазии в Юрмале и Тукумский художественный музей.
Организаторы советуют заранее выбрать несколько точек, а не пытаться охватить все сразу: программа очень широкая, и во многих популярных местах возможны очереди или ограничение потока посетителей. Полную программу лучше проверять на сайте ICOM Latvia и на страницах конкретных музеев.