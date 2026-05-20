В Ночь музеев билеты на поезда Vivi будут продавать за полцены
23 мая, в Ночь музеев, на поезда Vivi, которые будут находиться в пути с 18:00 до полуночи, электронные и печатные билеты на одну поездку по полной цене можно будет купить со скидкой 50%.
Это означает, что скидка будет действовать, например, и на поезд, который отправится из Скулте в Ригу в 17:09 и прибудет на Рижский центральный вокзал в 18:23.
Билеты с уже примененной скидкой можно быстро, удобно и безопасно приобрести онлайн — на сайте Vivi или в мобильном приложении. В расписании движения поездов для всех этих рейсов 23 мая цена билета уже указана со скидкой 50%.
Билеты со скидкой можно будет приобрести и в кассах. Если на конкретной остановке касса будет закрыта, билет со скидкой оформит кондуктор в поезде. Другие скидки на железнодорожные билеты не суммируются со скидкой акции Ночи музеев.
На поезде можно удобно добраться и бесплатно посетить широкий круг музеев не только в центре Риги, Юрмале или Лиепае, но и в других местах.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в субботу, 23 мая, более 246 музеев Латвии и других организаций, формирующих общественную и культурную жизнь, пригласят посетителей на Ночь музеев. Это уже 22-й год, когда латвийские музеи участвуют в международной акции, предлагая бесплатно посетить экспозиции и выставки, а также принять участие в специальных мероприятиях, подготовленных именно к этому вечеру.
