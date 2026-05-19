В Рижский замок пустят без документов: что покажут в резиденции президента в Ночь музеев
23 мая с 15:00 до 24:00 в рамках «Ночи музеев» можно будет посетить резиденцию президента Латвии в Рижском замке. В этом году тема «Ночи музеев» — «Приключения предмета», и у посетителей будет особая возможность познакомиться со штандартом президента Латвии и увидеть ключ от Рижского замка.
Штандарт президента Латвии и ключ от Рижского замка — важные символы, которые в ходе специальной церемонии уходящий президент передает следующему главе государства при вступлении в должность.
В резиденции президента для осмотра будут открыты представительские и рабочие залы Рижского замка: Парадный вестибюль, Рижская комната, комната Доротеи, Гербовый зал, Зеленый зал, Синее фойе, Белый зал, зал аккредитации послов, кабинет Чаксте, Праздничный зал и Зал подарков.
Во время акции «Ночь музеев» посетителей Рижского замка ждут музыкальные выступления. В мероприятии примут участие музыканты Штабного оркестра Национальных вооруженных сил и оркестра Земессардзе, Combo džeza ansamblis Кекавской музыкальной школы, хор Земессардзе Stars и смешанный хор Atpuhta Дома Беньяминей.
У Рижского замка можно будет больше узнать о Земессардзе и Латвийской центральной организации скаутов и гайдов, а также посмотреть церемонию смены почетного караула и выступления танцевального коллектива среднего поколения Mārupieši.
Чтобы в «Ночь музеев» посетить мероприятия и помещения резиденции президента Латвии — Рижского замка, предъявлять документы, удостоверяющие личность, не потребуется. Вход планируется через ворота Рижского замка со стороны Замковой площади.
Для входа в Рижский замок на входе будет проводиться проверка безопасности. Канцелярия президента Латвии призывает не брать с собой большие сумки, продукты питания, животных и металлические предметы, а также отнестись с пониманием к тому, что из-за традиционно большого интереса, возможно, придется ждать в очереди.