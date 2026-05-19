Максим уже больше двух недель не появлялся дома.
В Латвии
Сегодня 11:40
Максим исчез еще 1 мая: подросток может находиться возле торговых центров Origo или Akropole
Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Максима Умярова, 2012 года рождения. Мальчик 1 мая этого года ушел из своего места жительства в волости Земите Тукумского края и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 180 см, светлые волосы. Подросток был одет в темную одежду, при себе имел темный рюкзак. Возможно, он находится в Риге, в районе торговых центров Origo или Akropole.
Государственная полиция призывает посмотреть на фотографию подростка и откликнуться всех, кто знает о его местонахождении, позвонив по номеру 112.