В Латвии требуют закрепить в законе, что животное - не вещь
Более 35 тысяч жителей Латвии поддержали инициативу признать животных не вещами, а живыми существами. Зоозащитники требуют изменить Гражданский закон и заявляют о переломном моменте для общества.
Более 30 организаций по защите животных и физических лиц, активно работающих в сфере защиты животных, подписали меморандум, в котором подтвердили общую позицию и призвали Сейм принять поправки к Гражданскому закону, установив, что животное не является вещью, сообщили представители организаций.
Участники меморандума указывают, что введение такой нормы стало бы существенным шагом в сфере ценностей и правового мышления, который укрепил бы защиту животных и подтвердил бы изменение отношения общества к животным.
Меморандум подписали организации Ķepu sargi, Vidzemes ķepas, Mazās ķepas, Nepērc adoptē, Dzīvnieku brīvība, Ar sirdi delnā, Dzīvnieku pansija Ulubele, Zanimal Hope, фонд dzivniekupolicija.lv, а также несколько физических лиц, например руководитель Zootēka Сандрис Админис и другие.
Меморандум подан в Юридическую комиссию Сейма, и его участники указывают, что для Латвии настало время присоединиться к странам, в которых особый статус животного в гражданском праве уже закреплен, подтверждая уважительное и современное отношение к живому существу. Поддержка общества этим изменениям уже выражена ясно — более 35 000 человек своими подписями подтвердили, что защита животных в Латвии является важной ценностью и вопросом, который необходимо решать также на уровне гражданского права, указывают представители организаций.
Автор инициативы «Животное — не имущество» Марта Мацкевич подчеркивает, что этот меморандум подтверждает, что организации по защите животных в Латвии способны объединиться ради общей цели независимо от их размера, местонахождения или специфики повседневной работы. Организации объединяет убеждение, что животное не является вещью и что правовая система Латвии должна развиваться в соответствии с ценностями общества. Это не только юридическая инициатива, но и четкий сигнал о зрелости общества, эмпатии и ответственности по отношению к живому существу, поясняет Мацкевич.
Участники меморандума указывают, что «эта инициатива не направлена против права собственности или системы гражданского права. Это символическая, но одновременно значимая норма ценностей, которая позволила бы толковать правовые нормы с учетом благополучия, потребностей и защиты животного».
Вопрос определения правового статуса животного в Гражданском законе повторно будет рассмотрен на заседании Юридической комиссии Сейма 20 мая. Поддержку таким поправкам выразили также Министерство юстиции и несколько экспертов в области права. Председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин («Новое Единство») также подчеркнул, что настало время более четко декларировать значение жизни и защиты животных.