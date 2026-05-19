"Я знала, что мы не квалифицируемся": Atvara не ожидала выхода Латвии в финал "Евровидения"
После неудачи Латвии на "Евровидении" певица Atvara призналась, что заранее ожидала такого исхода. По ее словам, судьбу полуфинала решили география, диаспора и слишком сильные конкуренты.
Певица Atvara недавно подробнее прокомментировала непопадание Латвии в финал «Евровидения», признав, что такой результат не стал для нее полной неожиданностью. При этом певица сохранила оптимизм и заявила, что, несмотря на непопадание в финал, чувствует благодарность за возможность выйти на одну из крупнейших сцен мира.
«Я представляю одну из самых маленьких стран в этом конкурсе. Уже несколько месяцев назад, когда мы увидели, какие страны будут в нашем полуфинале, у меня было ощущение — мы не квалифицируемся. Очень важно, какие страны попадают в один полуфинал, потому что значение имеет и то, сколько латышей живет в конкретных странах», — рассказала Atvara в видео в TikTok.
По ее словам, изучая данные Spotify, она уже заранее видела, в каких странах ее песню слушают больше всего. «Это были Германия, Греция — и ни одна из этих стран не была в моем полуфинале. Я уже знала, что мы не квалифицируемся. Я села и поняла, что географическая ситуация не в нашу пользу. К тому же в конкурсе было много сильных песен. Те песни, которые квалифицировались, действительно были очень сильными», — сказала певица.
«Я приехала сюда, чтобы насладиться этим опытом, и именно это и сделала. Это был один из лучших опытов в моей жизни. Я не ожидала попасть в финал, но спасибо всем, кто голосовал. Моя самая большая победа — осознание того, что эта песня изменила жизни людей. Это моя самая большая победа», — заявила Atvara, добавив, что ее следующий план — сосредоточиться на создании новых песен.