"Я знала, что мы не квалифицируемся": Atvara не ожидала выхода Латвии в финал "Евровидения"

По ее словам, изучая данные Spotify, она уже заранее видела, в каких странах ее песню слушают больше всего. «Это были Германия, Греция — и ни одна из этих стран не была в моем полуфинале. Я уже знала, что мы не квалифицируемся. Я села и поняла, что географическая ситуация не в нашу пользу. К тому же в конкурсе было много сильных песен. Те песни, которые квалифицировались, действительно были очень сильными», — сказала певица.