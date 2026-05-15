Латвия не прошла в финал "Евровидения": что сказала певица Atvara после объявления результатов
Латвия осталась за бортом финала "Евровидения", но реакция певицы Atvara после объявления результатов растрогала зрителей — артистка заявила, что главное вовсе не места и баллы.
Латвийская представительница, певица Atvara с песней «Ēnā» (В тени) в четверг в столице Австрии Вене не прошла в финал конкурса песни «Евровидение». После объявления результатов певица заявила, что, несмотря на непопадание в финал, чувствует благодарность за возможность выйти на одну из крупнейших сцен мира.
«Я рада этой возможности петь на одной из крупнейших сцен мира. [...] Я счастлива. Мне удалось встретить всех этих всемирно известных людей, я подружилась со многими. Мне кажется, что латыши могут гордиться, потому что главное — это не места, а то, помогает ли песня кому-то», — сказала Atvara Латвийскому телевидению после объявления результатов.
Она признала, что конкуренция в полуфиналах этого года была особенно сильной, и подчеркнула, что латвийское выступление прошло достойно.
«Никто не опозорился. Мы достойно представили страну. В этом году в полуфиналах была большая конкуренция», — отметила певица.
В историях в Instagram Atvara также поблагодарила всех, кто голосовал и поддерживал Латвию в конкурсе. «Спасибо каждому, кто голосовал. Я рада этому опыту. Не квалифицировались — что поделать. Сейчас все хорошо», — сказала Atvara.
Из второго полуфинала в финал конкурса песни «Евровидение» прошли представители Болгарии, Украины, Норвегии, Австралии, Румынии, Мальты, Кипра, Албании, Дании и Чехии. В свою очередь, для Азербайджана, Люксембурга, Армении, Швейцарии и Латвии участие в конкурсе завершилось на стадии полуфинала.
Финал конкурса состоится в субботу. В нем без участия в полуфиналах уже заранее обеспечено место так называемой большой пятерке — Франции, Италии, Великобритании, Испании и Германии, которые вносят наибольший финансовый вклад в организацию «Евровидения». Однако, как известно, Испания отказалась участвовать в конкурсе из-за того, что организаторы не запретили принимать участие Израилю, поэтому большая пятерка пркевратилась в четверку. Автоматически в финале также примет участие Австрия как страна-победитель прошлого года.
В первом полуфинале за место в финале боролись 15 стран. Победителями стали Бельгия, Хорватия, Финляндия, Греция, Израиль, Литва, Молдова, Польша, Сербия и Швеция.