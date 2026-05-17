В Латвии зрители и жюри разошлись во мнениях на "Евровидении": как распределились голоса
Ни жюри, ни зрители в Латвии не присудили победительнице "Евровидения" из Болгарии большого количества баллов.
В конкурсе «Евровидение -2026» победила представительница Болгарии DARA с композицией Banaranga. Латвия в финал не прошла, но в финальном голосовании принимала участие. За кого же отдали голоса представители профессионального жюри и зрители?

Вкусы профессионального жюри и публики в этом году заметно различались. Наибольшее количество баллов от латвийского жюри — 12 — получила Чехия. При этом зрители не дали этой стране ни одного балла.

Главным фаворитом публики стала Литва — зрители присудили ей максимальные 12 баллов. Однако жюри полностью проигнорировало выступление литовских представителей, не дав им ни одного очка.

Еще одним фаворитом жюри стала Бельгия, получившая 10 баллов от профессионалов и 0 — от зрителей. Финляндия же получила 10 баллов от зрителей и 3 от жюри.

Так распределились голоса Латвии:

  • Литва — 12 баллов от зрителей и 0 от жюри
  • Чехия — 0 от зрителей и 12 баллов от жюри
  • Польша — 0 от зрителей и 8 от жюри
  • Финляндия — 10 от зрителей и 3 от жюри
  • Украина — 5 от зрителей и 7 от жюри
  • Болгария — 7 от зрителей и 4 от жюри
  • Бельгия — 0 от зрителей и 10 от жюри
  • Румыния — 6 от зрителей и 2 от жюри
  • Дания — 3 от зрителей и 5 от жюри
  • Молдова — 8 от зрителей и 0 от жюри
  • Франция — 0 от зрителей и 6 от жюри
  • Израиль — 4 от зрителей и 0 от жюри
  • Греция — 2 от зрителей и 1 от жюри
  • Италия — 1 балл от зрителей и 0 от жюри

В составе латвийского жюри «Евровидения» были: Иева Розентале — руководитель отдела культуры LSM и глава экспертной группы EBU по телевизионной музыке, Линда Аболиня — эксперт музыкальной индустрии и менеджер артистов, Кристс Индришонокс (Chris Noah) — музыкант и автор песен, Юрис Каукулис — музыкант и автор песен, Паула Сайя — певица, Артур Аналтс — дизайнер и сценограф, Карлис Матисс Зитманис — музыкант.

