В Латвии зрители и жюри разошлись во мнениях на "Евровидении": как распределились голоса
В конкурсе «Евровидение -2026» победила представительница Болгарии DARA с композицией Banaranga. Латвия в финал не прошла, но в финальном голосовании принимала участие. За кого же отдали голоса представители профессионального жюри и зрители?
Вкусы профессионального жюри и публики в этом году заметно различались. Наибольшее количество баллов от латвийского жюри — 12 — получила Чехия. При этом зрители не дали этой стране ни одного балла.
Главным фаворитом публики стала Литва — зрители присудили ей максимальные 12 баллов. Однако жюри полностью проигнорировало выступление литовских представителей, не дав им ни одного очка.
Еще одним фаворитом жюри стала Бельгия, получившая 10 баллов от профессионалов и 0 — от зрителей. Финляндия же получила 10 баллов от зрителей и 3 от жюри.
Так распределились голоса Латвии:
- Литва — 12 баллов от зрителей и 0 от жюри
- Чехия — 0 от зрителей и 12 баллов от жюри
- Польша — 0 от зрителей и 8 от жюри
- Финляндия — 10 от зрителей и 3 от жюри
- Украина — 5 от зрителей и 7 от жюри
- Болгария — 7 от зрителей и 4 от жюри
- Бельгия — 0 от зрителей и 10 от жюри
- Румыния — 6 от зрителей и 2 от жюри
- Дания — 3 от зрителей и 5 от жюри
- Молдова — 8 от зрителей и 0 от жюри
- Франция — 0 от зрителей и 6 от жюри
- Израиль — 4 от зрителей и 0 от жюри
- Греция — 2 от зрителей и 1 от жюри
- Италия — 1 балл от зрителей и 0 от жюри
В составе латвийского жюри «Евровидения» были: Иева Розентале — руководитель отдела культуры LSM и глава экспертной группы EBU по телевизионной музыке, Линда Аболиня — эксперт музыкальной индустрии и менеджер артистов, Кристс Индришонокс (Chris Noah) — музыкант и автор песен, Юрис Каукулис — музыкант и автор песен, Паула Сайя — певица, Артур Аналтс — дизайнер и сценограф, Карлис Матисс Зитманис — музыкант.