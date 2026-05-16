Дарина Николaева Йотова, более известная как DARA, представлявшая Болгарию с песней «Bangaranga», празднует победу с трофеем после финала конкурса «Евровидение-2026».
Сегодня 02:00
Завершилось "Евровидение-2026": впервые в истории победила Болгария
Болгария стала победителем «Евровидения-2026», уверенно обойдя конкурентов в финале конкурса, который прошел в Вене. Представительница страны DARA с песней «Bangaranga» набрала 516 баллов и заняла первое место с большим отрывом.
Второе место досталось Израилю — страна получила 343 балла. Третьей стала Румыния с результатом 296 баллов. В пятерку лидеров также вошли Австралия и Италия.
Итоговая десятка конкурса выглядит так:
- Болгария — 516
- Израиль — 343
- Румыния — 296
- Австралия — 287
- Италия — 281
- Финляндия — 279
- Дания — 243
- Молдова — 226
- Украина — 221
- Греция — 220
Дара принесла первую в истории победу на конкурсе для своей страны. Помимо этого, впервые с 2017 года выиграла страна, которая победила и по жюри и по зрителям.
Результаты "Евровидения".