Завершилось "Евровидение-2026": впервые в истории победила Болгария
Дарина Николaева Йотова, более известная как DARA, представлявшая Болгарию с песней «Bangaranga», празднует победу с трофеем после финала конкурса «Евровидение-2026».
Отдел информации

Болгария стала победителем «Евровидения-2026», уверенно обойдя конкурентов в финале конкурса, который прошел в Вене. Представительница страны DARA с песней «Bangaranga» набрала 516 баллов и заняла первое место с большим отрывом.

Второе место досталось Израилю — страна получила 343 балла. Третьей стала Румыния с результатом 296 баллов. В пятерку лидеров также вошли Австралия и Италия.

Итоговая десятка конкурса выглядит так:

  1. Болгария — 516
  2. Израиль — 343
  3. Румыния — 296
  4. Австралия — 287
  5. Италия — 281
  6. Финляндия — 279
  7. Дания — 243
  8. Молдова — 226
  9. Украина — 221
  10. Греция — 220

Дара принесла первую в истории победу на конкурсе для своей страны. Помимо этого, впервые с 2017 года выиграла страна, которая победила и по жюри и по зрителям.

Результаты "Евровидения".
