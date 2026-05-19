На востоке Латвии после масштабного отключения восстановлено электроснабжение
Во вторник в полдень в восточной части Латвии наблюдались масштабные отключения электроэнергии. Позже электроснабжение было восстановлено для всех клиентов Sadales tīkls.
Уже сообщалось, что во вторник в полдень были констатированы масштабные отключения электроэнергии в восточной части Латвии. Информация на сайте Sadales tīkls свидетельствовала, что более 1700 отключений зарегистрировано в Резекненском крае и более 1500 отключений в окрестностях Гулбене.
По имеющейся в распоряжении Sadales tīkls информации, во вторник в 12:15 было зарегистрировано технологическое нарушение в высоковольтной электросети 110 киловольт (кВ), затронувшее электроснабжение примерно 61 000 клиентов в Алуксненском, Прейльском, Даугавпилсском, Екабпилсском, Смилтенском, Сигулдском, Кекавском краях, а также в части Риги.
Оперативные бригады Augstsprieguma tīkls и Sadales tīkls начали локализацию повреждения, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии всем клиентам.
Причина сбоя в электроснабжении выясняется, но в настоящее время нет никаких признаков того, что перебои в электроснабжении были вызваны действиями третьих лиц, сообщили представители оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls.