"Россия лжет": Латвия отвергла обвинения Москвы о якобы готовящихся ударах Украины с ее территории
Президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Высшие должностные лица Латвии отвергли заявления российской Службы внешней разведки о якобы готовящихся ударах Украины по России с территории Латвии. В Риге называют это очередной дезинформационной кампанией Москвы и подчеркивают: Латвия не предоставляла Украине ни свою территорию, ни воздушное пространство для атак.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Россия лжет, утверждая, будто Латвия позволяет какой-либо стране использовать свое воздушное пространство и территорию для атак против России или любого другого государства.

Ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня пояснила, что Россия развернула очередную дезинформационную кампанию против Латвии, распространяя ложь о том, будто Украина планирует использовать Латвию как площадку для атак по территории России.

«Латвия никогда не давала Украине разрешения использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов в целях самообороны против России или любой другой страны», — подчеркнула премьер, отметив, что Россия является агрессором, а Украина имеет полное право защищать себя.

Министр иностранных дел Байба Браже также подчеркнула, что Россия снова лжет, добавив, что Служба внешней разведки России ведет дезинформационную кампанию против Латвии.

«Факт: Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно разъяснялось представителям России», — подчеркнула политик.

Между тем Министерство обороны сообщает, что Латвия не участвует в планировании и осуществлении украинских контрударов по России. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, оказывая гуманитарную помощь и финансовую поддержку, а также подчеркивают, что Украина имеет законное право защищаться от полномасштабного вторжения России.

СВР заявляет, что украинским властям якобы удалось убедить Ригу дать согласие на операции против России и что в Латвию уже будто бы направлены военнослужащие Сил беспилотных систем Украины. Российская спецслужба упоминает пять военных баз в Латвии — Адажи, Селию, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс, где, по ее утверждению, размещены украинские военные.

СВР также угрожает Латвии «справедливым возмездием», от которого, как утверждает российская сторона, страну якобы не спасет членство в НАТО.

