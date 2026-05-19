"Россия лжет": Латвия отвергла обвинения Москвы о якобы готовящихся ударах Украины с ее территории
Высшие должностные лица Латвии отвергли заявления российской Службы внешней разведки о якобы готовящихся ударах Украины по России с территории Латвии. В Риге называют это очередной дезинформационной кампанией Москвы и подчеркивают: Латвия не предоставляла Украине ни свою территорию, ни воздушное пространство для атак.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Россия лжет, утверждая, будто Латвия позволяет какой-либо стране использовать свое воздушное пространство и территорию для атак против России или любого другого государства.
Ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня пояснила, что Россия развернула очередную дезинформационную кампанию против Латвии, распространяя ложь о том, будто Украина планирует использовать Латвию как площадку для атак по территории России.
«Латвия никогда не давала Украине разрешения использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов в целях самообороны против России или любой другой страны», — подчеркнула премьер, отметив, что Россия является агрессором, а Украина имеет полное право защищать себя.
Krievija izvērš kārtējo dezinformācijas kampaņu pret Latviju, izplatot melus, ka Ukraina plāno izmantot Latviju kā vietu uzbrukumiem Krievijas teritorijai.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) May 19, 2026
Latvija nekad nav devusi Ukrainai atļauju izmantot savu teritoriju vai gaisa telpu pašaizsardzības triecieniem pret…
Министр иностранных дел Байба Браже также подчеркнула, что Россия снова лжет, добавив, что Служба внешней разведки России ведет дезинформационную кампанию против Латвии.
«Факт: Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно разъяснялось представителям России», — подчеркнула политик.
Между тем Министерство обороны сообщает, что Латвия не участвует в планировании и осуществлении украинских контрударов по России. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, оказывая гуманитарную помощь и финансовую поддержку, а также подчеркивают, что Украина имеет законное право защищаться от полномасштабного вторжения России.
СВР заявляет, что украинским властям якобы удалось убедить Ригу дать согласие на операции против России и что в Латвию уже будто бы направлены военнослужащие Сил беспилотных систем Украины. Российская спецслужба упоминает пять военных баз в Латвии — Адажи, Селию, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс, где, по ее утверждению, размещены украинские военные.
СВР также угрожает Латвии «справедливым возмездием», от которого, как утверждает российская сторона, страну якобы не спасет членство в НАТО.